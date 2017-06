Les risques du jogging durant le mois de Ramadan

Dès que le mois sacré du Ramadan arrive, des sportifs occasionnels chaussent leurs baskets et se lancent à l'assaut des kilomètres. Certains pour le plaisir, d'autres pour se débarrasser de quelques kilos superflus. On les rencontre partout, dans les jardins publics, dans les forêts, sur les asphaltes des trottoirs de la corniche ou dans les grandes artères de la ville en train de courir. Ils ne redoutent en fait ni problèmes cardiaques, ni déshydratation, ni épuisement, leur seul souci c'est de courir. On les rencontre souvent avant la rupture du jeûne.

Autrefois, on prenait les joggers pour des dingues car toute course à pied devait rimer avec compétition. Cependant, la majorité de ces sportifs ignorent que les jeûneurs au-delà d'un certain temps perdent une grande partie de leur réflexe, de leur force et cela est dû essentiellement à la baisse du niveau du sucre dans le sang, "l'hypoglycémie "ou à la chute de la tension artérielle "l'hypotension ". Ces manifestations physiologiques sont causées par le jeûne. A tout cela s'ajoute la dépense énergétique et hydrique causée par la course. Cela peut engendrer parfois des effets néfastes sur le cœur. D'où la nécessité de dresser un bilan cardiovasculaire avant de faire du sport surtout après un certain âge.

Dans ce cadre, il y a deux règles à respecter, à savoir la régularité et la progressivité en particulier chez les personnes dépassant la quarantaine car elles peuvent être victimes de problèmes cardiaques.

Le danger réside dans la présence d'une artériosclérose latente ou du moins d'une insuffisance cardio-circulatoire que le sportif ignore.

Pour une première sortie, l'important c'est de respecter son rythme. Marcher d'abord puis allonger le pas pour passer ensuite à de petites foulées. A ce niveau, un petit testing tout simple permet de savoir si l'on est au bon rythme. Lorsqu'on ne peut pas tenir une conversation en courant, c'est qu'il faut recommencer à marcher car on a dépassé ses limites.

Les signes que tout sportif doit parfaitement connaître sont: une tachycardie, accélération du pouls même au repos ; la douleur thoracique qui peut annoncer une insuffisance coronaire ; la lipothymie, sensation d'angoisse, de perte de connaissance imminente accompagnée de sueur et de troubles visuels; la syncope, un arrêt brusque et transitoire de la fonction circulatoire et respiratoire entraînant une perte de connaissance et la dyspnée, difficulté de la respiration

Ces signes exigent l'arrêt immédiat de la course et une consultation urgente du cardiologue. Il y a aussi certaines contre-indications dans la pratique du sport durant le mois de Ramadan ou en dehors de celui-ci dont la fièvre et la grippe.

En plus, le tabac n'est pas compatible avec l'exercice physique car il coupe le souffle, diminue le niveau de l'oxygène dans le corps ainsi que la performance. Il détruit la vitamine C, essentielle pour l'effort physique. Le port d'un imperméable au cours d'un exercice physique quelconque peut provoquer la sudation, il est à éviter car notre peau respire et de ce fait ,il y a risque d'intoxication grave.

Pour conclure, il faudrait savoir que la pratique du sport peut être à la fois bénéfique et dangereuse. On ne doit pas dépasser certaines limites.