Les réserves internationales reculent pour s’établir à 234,1 MMDH

Les réserves internationales nettes se sont établies à 234,1 milliards de dirhams (MMDH) au 26 mai 2017, en recul de 3,8% par rapport à la même période un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

D'une semaine à l'autre, ces réserves ont enregistré une baisse de 1,2%, a précisé BAM qui vient de publier ses indicateurs hebdomadaires de la semaine allant du 25 au 31 mai 2017, rapporte la MAP.

Durant cette période, le montant total des interventions de Bank Al-Maghrib ressort à 33,1 MMDH, dont une somme de 27 MMDH a été injectée sous forme d'avances à 7 jours sur appel d'offres, un montant de 4,5 MMDH a été accordé dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME et 1,6 MMDH à travers les avances à 24 heures.

Quant au taux interbancaire, il s'est élevé à 2,32%, tandis que le volume des échanges est revenu de 4,1 MMDH à 3,1 MMDH, a fait savoir la Banque centrale.

Lors de l'appel d'offres du 31 mai (date de valeur le 1er juin), Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 27 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le MASI a enregistré un léger recul de 0,1%, portant ainsi sa contreperformance à 0,6% depuis le début de l'année, a relevé BAM, notant que cette évolution hebdomadaire s’explique principalement par les baisses accusées par les indices sectoriels "Immobilier" (-1,5%) et "Assurance" (-1,9%).

Pour leur part, la valeur de l'indices "Pétrole et Gaz" s'est appréciée de 4,5%.

Sur la période allant du 25 au 31 mai 2017, les transactions se sont établies, après un volume de 655,7 millions de dirhams (MDH) une semaine auparavant, à 1,1 MMDH, réalisées quasi-intégralement sur le marché central "Actions".

Concernant le rythme de progression de M3, il a accéléré à 5,8% après 5,6% en mars, reflétant principalement la hausse de 9,1% des dépôts à vue auprès des banques et l'atténuation de la baisse des comptes à terme à 8,5% le mois précédent. Les rythmes de croissance de la circulation fiduciaire et des placements à vue se sont quasi-stabilisés à 6,1% et à 4,8% respectivement, tandis que la progression des détentions des agents économiques en titres d'OPCVM monétaires est revenu à 6,6% après 16,4%. Par contreparties, l'évolution de M3 est attribuable essentiellement à l'accélération de la croissance du crédit bancaire à 5,1% et à la hausse de 13% des créances nettes sur l'Administration centrale. Au cours de la même semaine, le dirham s’est déprécié de 0,12% par rapport à l’euro et s’est apprécié de 0,19% vis-à-vis du dollar, relève BAM.