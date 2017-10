Les remerciements de Habib El Malki

Très touché par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été adressées suite au décès de sa mère, Hajja Khaddouj Bent Ahmed Ennabil, Habib El Malki, président de la Chambre des représentants et de la Commission administrative nationale, tient à remercier toutes les personnes qui se sont associées à son deuil, en l’occurrence les dirigeants de l’USFP et des autres partis nationaux, ainsi que les militants et les politiques aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger .

Puisse Dieu avoir la regrettée en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.