Les relations maroco-algériennes vers des horizons prometteurs : L’heureuse prédiction de Abderrahmane El Youssoufi

Depuis son retrait de la scène politique marocaine, Abderrahmane El Youssoufi n’a plus fait de déclaration ayant trait à la politique. Il a fallu attendre près de quatorze ans pour que nos confrères de 2M réussissent, lors de l’émission «Kolona Abtal», présentée par Adil Benmoussa et consacrée au militant M’barek Boudarka, à avoir son point de vue concernant de nombreux sujets brûlants. Abderrahmane El Youssoufi a notamment fait part d’un vrai scoop en affirmant, au micro de 2M, que les relations maroco-algériennes s’achemineraient vers des horizons prometteurs. Selon lui, des exemplaires de livres publiés récemment ont été remis au grand militant algérien, Al Akhdar Ibrahimi qui a veillé, à son tour, à les remettre en personne au président Abdelaziz Bouteflika. Il s’agit notamment de «Kadalika Kan», coécrit par M’barek Boudarka et Ahmed Chaouki Benyoub, son confrère au Barreau comme dans l’Instance d’équité et de réconciliation. Il y a également les écrits de Mohamed Bahi, connus sous le titre de «La lettre de Paris», publiés récemment en coordination avec «Le Cercle des amis de Bahi». Toujours selon Abderrahmane El Youssoufi, ces livres ont eu un impact positif dans la perspective de relations meilleures entre les deux pays et les deux peuples frères.

Venant d’un homme politique de la trempe de ce grand militant, ce message ne serait pas sans susciter une grande aspiration à un grand Maghreb tel que voulu par tous les Maghrébins.