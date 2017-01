Les records de la sélection égyptienne

Habituée aux records toutes catégories en phase finale de la Coupe d’Afrique des nations, l’Egypte tentera ce mercredi, en demi-finale contre le Burkina Faso, de poursuivre une série en cours de 23 matches consécutifs sans défaite. Son dernier échec remonte à la CAN 2004, à Sousse, en Tunisie, devant l’Algérie.

Au total, les Pharaons ont inscrit 45 buts et n’en ont encaissé que 10, lit-on sur le site officiel de la Confédération africaine de football, cafonline.com

15 joueurs au total ont marqué des buts : Ahmed Hassan (7), Mohamed Aboutreika (6), Hosni Abd Rabou, Mohamed Gedo Nagi, Emad Motaeb, Amr Zaki (5), Mohamed Zidan (3), Ahmed El Mohamedi, Abdalla El Saïd, Ahmed Fathi, Hossam Hassan, Ahmed Hossam Mido, Mahmoud Kahraba, Mohamed Salah, Abdel Shafy (1).

Le 45e but a été inscrit par le Mozambicain Dario Khan en 2010.

Essam El Hadary a été l’inamovible gardien depuis 2006. Cette année, toutefois, il n’était pas le numéro un de l’équipe au coup d’envoi de la compétition. C’était Ahmed El Shenawi qui était dans les buts contre le Mali. Mais quand ce dernier s’est blessé à la 25e minute, El Hadary a repris le poste pour ne plus le quitter.