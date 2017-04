Les raisons de la rupture de Mariah Carey avec Nick Cannon dévoilées

Trois ans après leur rupture, Nick Cannon a évoqué les véritables raisons de son divorce d’avec Mariah Carey. Si les deux ex restent très proches, leur idylle ne menait à rien selon lui.

C'est en 2008 que le chemin de Mariah Carey a croisé celui de Nick Cannon, animateur télé et radio. Tous deux très amoureux, le couple s'est marié quelques semaines seulement après leur rencontre. Une belle histoire d'amour au cours de laquelle Mariah Carey a mis au monde leurs jumeaux, Moroccan et Monroe. En 2014, le couple se sépare. Malgré tout, Nick Cannon et Mariah Carey ont su rester proches pour le bien de leurs enfants.

Il aura fallu attendre trois ans pour connaître les véritables raisons de leur rupture. S'ils semblent être sur la même longueur d'onde, Nick Cannon et Mariah Carey se sont aperçus qu'ils n'avaient plus rien à faire ensemble. "J'ai le sentiment que quand deux personnes sont ensemble, il faut pouvoir grandir, a-t-il déclaré. C'est un contexte dans lequel chacun doit pouvoir s'améliorer au sein de la relation. Donc, quand vous en arrivez au point où vous n'avancez plus, et où vous ne vous apportez plus rien... je me suis dit que ce serait plus sain (...) si je quittais la maison" a-t-il expliqué sur le plateau de Wendy Williams, ajoutant qu'il trouvait son ex toujours aussi "magnifique". "Il ne reste que de l'amour inconditionnel (...) je la respecte. Je couche les enfants, et je rentre chez moi » assure-t-il. Une relation fusionnelle qui aurait été malgré tout à l'origine de la rupture de Mariah Carey avec son danseur...