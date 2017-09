Les principaux vainqueurs

- Meilleure série dramatique: "La servante écarlate" (Hulu)

- Meilleure comédie: "Veep" (HBO)

- Meilleure mini-série: "Big Little Lies" (HBO)

- Meilleur acteur dans une série dramatique: Sterling K. Brown, "This Is Us" (NBC)

- Meilleure actrice dans une série dramatique: Elisabeth Moss, "La servante écarlate" (Hulu)

- Meilleur acteur dans une série, comédie: Donald Glover, "Atlanta" (FX)

- Meilleure actrice dans une série, comédie: Julia Louis-Dreyfus, "Veep" (HBO)

- Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série: Riz Ahmed, "The Night Of", (HBO)

- Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série: Nicole Kidman, "Big Little Lies" (HBO)

- Meilleur film de télévision: "Black Mirror: San Junipero" (Neftlix)