Les premiers pas de Drew Barrymore dans le prêt-à-porter

Drew Barrymore a lancé sa première marque de mode et de lifestyle sur Amazon Fashion. Décrite comme une "déclaration d'amour aux femmes du monde entier", la collection de la star hollywoodienne s'appelle 'Dear Drew by Drew Barrymore'.

Complète, la collection comporte des accessoires de coiffure aux dénominations féminines et inspirantes, ainsi que des articles de prêt-à-porter : pantalons et chemisiers élégants, vêtements décontractés en cachemire et autres trenchs. Côté accessoires, des foulards, des sacs aux slogans motivants, des bijoux modernes et même une valise. 'Dear Drew' est en vente sur Amazon à des prix compris entre 28$ et 248$.

"Nous sommes ravis de nous associer à Drew Barrymore pour le lancement de sa nouvelle marque sur Amazon Fashion", se réjouit la directrice de la mode sur Amazon Fashion Kate Dimmock, auprès du magazine People. "La carrière impressionnante et la créativité de Drew sont une belle source d'inspiration et nous sommes ravis d'offrir à nos clients une collection qui matérialise tout cela".

Ceci n'est pas le premier projet entrepreneurial de l'actrice, qui s'est essayée avec succès aux cosmétiques avec 'Flower Beauty' en 2013. La marque propose du maquillage, du parfum et des accessoires de beauté. À présent, l'actrice rejoint le club des stars qui mettent le pied dans l'univers de la mode, comme Eva Mendes avec ‘New York & Company' et Kate Hudson. Sa marque 'Fabletics' connaît aussi un grand succès. Cet automne, l'actrice Tracee Ellis Ross, le mannequin Chrissy Teigen et la chanteuse Demi Lovato ont créé des capsules pour diverses marques.