Les premières longues retrouvailles de Brad Pitt avec ses enfants

La tension est retombée. Entre Brad Pitt et Angelina Jolie, la guerre juridique semble être bel et bien terminée. Après s'être écharpés longuement par médias et avocats interposés au sujet de leurs six enfants, Maddox, 15 ans, Shiloh, 10 ans, Pax, 13 ans, Zahara, 12 ans et les jumeaux Vivienne et Knox, 8 ans, les deux acteurs auraient décidé de mettre leur rancœur de côté pour le bien de leurs progénitures.

Plus tôt dans le mois, Brad Pitt était heureux d'avoir pu retrouver ses enfants pour la première fois depuis l'annonce de sa séparation avec leur mère. Le célèbre acteur hollywoodien avait reçu la visite de ses enfants dans sa maison de Los Feliz, à Los Angeles, le 2 avril dernier.

Brad Pitt a profité d'un nouveau moment privilégié avec ses enfants. Il a passé une nuit entière avec eux comme le rapporte Entertainment Tonight. La star n'était pas seule avec ses enfants. Ils étaient accompagnés de deux nounous missionnées par Angelina Jolie pour superviser ces longues retrouvailles. Ce petit moment de complicité avec ses enfants a dû faire énormément plaisir à l'acteur qui souffrait bien évidemment de l'absence de ses enfants...