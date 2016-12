Les patrons ont le blues

Les chefs d’entreprises marocains sont restés partagés sur l’évolution des activités au titre du troisième trimestre 2016, si l’on en croit la dernière enquête trimestrielle de conjoncture réalisées par le Haut-commissariat au plan (HCP).

Cette étude recense les principales appréciations des chefs d'entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie manufacturière, des mines, de l’énergie, de l’environnement ainsi que dans celui de la construction.

En ce qui concerne la production industrielle manufacturière, il ressort de l’enquête que près de la moitié des patrons (44%) pensent qu’elle a connu une stabilité au troisième trimestre 2016, alors que 30% jugent au contraire qu’elle a été marquée par une baisse. Seuls un quart des chefs d’entreprises parlent d’augmentation.

Les dirigeants d’entreprises industrielles attribuent cette évolution à la baisse de la production dans les branches de la «fabrication d'autres produits minéraux non métalliques» et de la «fabrication de produits à base de tabac » d’une part, et la hausse de la production dans les branches des «industries alimentaires», de la «fabrication de boissons» et de l’«industrie chimique» d’autre part.

«Les carnets de commandes du secteur ont été jugés d’un niveau normal par 64% des chefs d’entreprises et inférieur à la normale par 22%. L’emploi aurait, selon 41% des patrons, connu une stagnation. Dans ce contexte, le taux d’utilisation de la capacité productive (TUC) se serait établi à 70% au 3ème trimestre 2016», a noté le HCP.

Du côté du secteur de l’industrie extractive, la majorité des patrons parlent de hausse de la production qui serait imputable à une amélioration de la production d’«autres industries extractives», dominée par les phosphates. Notons, par ailleurs, que la plupart d’entre eux estiment que la situation des carnets de commandes a été d’un niveau normal et que l’emploi a connu une stabilité. Ainsi, le TUC se serait établi à 80%.

Même tendance du côté de l’industrie énergétique qui aurait connu une hausse due à une amélioration de la «production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné», selon la majorité des dirigeants.

En revanche, plus de la moitié des chefs d’entreprises estiment que la production de l’industrie environnementale a enregistré une diminution. Ce recul serait du à la baisse de l'activité du «captage, traitement et distribution d’eau», a relevé le HCP.

N’empêche que la totalité des chefs d’entreprises des deux secteurs, énergétique et environnemental, jugent d’un niveau normal les carnets de commandes passés durant cette période. Autre signe positif, la majorité des patrons du secteur énergétique et plus de la moitié des chefs d’entreprises du secteur environnemental estiment que l’emploi a connu une hausse. Dans ces conditions, a relevé le HCP, le TUC aurait atteint 89% pour l'industrie énergétique et 83% pour l’industrie environnementale.

Du côté du secteur de la construction, 61% des patrons relèvent que l’activité a connu une stabilité alors que 27% d’entre eux pensent qu’elle a baissé. La stabilité de l’activité de la «construction de bâtiments» et de «génie civil» aurait particulièrement contribué à cette évolution, pensent-ils.

Notons que la moitié des patrons (50%) estiment que la situation des carnets de commandes est d’un niveau normal, alors que 39% la jugent inférieure à la normale. Dans tous les cas, l’emploi aurait connu une stabilité pour 73% des patrons et le taux d’utilisation de la capacité productive (TUC) se serait établi ainsi à 64%.

A noter que les anticipations au quatrième trimestre des chefs d'entreprises sont globalement plutôt optimistes. C’est notamment le cas dans le secteur de l’industrie où 36% des patrons pronostiquent une hausse de la production industrielle manufacturière au quatrième trimestre 2016. Cette amélioration serait due à la hausse de l’activité des «industries alimentaires», de l’«industrie chimique» et de la «métallurgie».

Autre indice positif, presque autant de chefs d’entreprises (35%) prévoient une augmentation des effectifs employés.

Optimistes, la majorité des patrons pronostiquent également une hausse de la production de l’industrie extractive qui serait due principalement à une amélioration de la production des phosphates. Presque tous (91%) prévoient une stabilité au niveau des effectifs employés.

Cet optimiste n’est pas partagé au niveau de l’industrie énergétique. En effet, selon près des trois quarts des chefs d’entreprises, l’activité connaîtrait une baisse de la production due à une diminution de la «production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné».

Le pessimisme gagne aussi l’industrie environnementale où plus de la moitié des industriels (55%) pensent que sa production devrait baisser dans les activités du «captage, traitement et distribution d’eau», notamment.

«L’emploi connaîtrait une baisse selon plus des trois quarts des patrons du secteur énergétique et une hausse selon plus de la moitié des chefs d’entreprises du secteur environnemental», a noté le HCP.

En ce concerne l’activité du secteur de la construction, on retiendra un mot : stabilité. Selon près de 64% des chefs d’entreprises, qui prédisent une quasi-stabilité des effectifs employés, cette stabilité caractériserait principalement l’activité des branches des «travaux de construction spécialisés» et de la «construction de bâtiments».