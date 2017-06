Les œuvres de Leila Alaoui exposées à Rabat

Les œuvres de Leila Alaoui, photographe et vidéaste marocaine décédée lors des attaques terroristes de Ouagadougou en janvier 2016, seront exposées du 8 au 30 juin, dans les allées de Mahaj Ryad à Rabat. Initiée sous le signe "Sur les pas de Leila Alaoui", par le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) en partenariat avec la Fondation Leila Alaoui, cette exposition permettra au grand public de découvrir 40 photos et textes de l'artiste marocaine, rappelant "son parcours exceptionnel de créatrice et militante pour un monde plus juste et fraternel", indique un communiqué des organisateurs.

Cette exposition, dont le vernissage aura lieu vendredi prochain, se veut "une offrande dans les rues de nos villes et campagnes marocaines pour rappeler que la bête immonde de la haine ne tuera pas en nous nos valeurs du vivre-ensemble debout et digne", souligne la même source.

Née en 1982, Leila Alaoui a étudié la photographie à l’université de la ville de New-York. Son travail explorait la construction d’identité, les diversités culturelles et la migration dans l’espace méditerranéen. Elle utilisait la photographie et l’art vidéo pour exprimer des réalités sociales à travers un langage visuel qui se situe aux limites du documentaire et des arts plastiques. Son travail est exposé internationalement depuis 2009 et ses photographies ont été publiées dans de nombreux journaux et magazines.

Victime des attaques terroristes de Ouagadougou du 15 janvier 2016, la jeune artiste a succombé à ses blessures le 18 janvier de la même année.