Les longues journées de travail seraient dangereuses pour la santé

Le risque de souffrir de troubles du rythme cardiaque augmenterait de 40% au-delà de 55 heures de travail hebdomadaires, selon une étude.

Le travail, c'est la santé, entend-on souvent. Pourtant, travailler trop pourrait causer des problèmes cardiaques ! C'est en tout cas ce que révèle une étude publiée dans la revue European Heart Journal, menée auprès de plus de 85.000 participants originaires de Grande-Bretagne, de Finlande, du Danemark ou encore de Suède. Au-delà de 55 heures de travail par semaine, les risques de souffrir de fibrillation auriculaire, un trouble cardiaque qui accélère le rythme du cœur et le fait battre de manière irrégulière, augmenteraient ainsi de 40%.

Les chercheurs se sont penchés sur ce phénomène en séparant les volontaires en deux groupes : le premier travaillait 35 à 40 heures par semaine et le second, 55 heures ou plus. Après 10 ans d'étude, environ 12,4 personnes sur 1000 avaient développé une fibrillation auriculaire. Chez les personnes travaillant plus de 55 heures par semaine, le risque passait à environ 17,6 personnes sur 1000. Pire encore : ceux qui accumulaient le plus d'heures de travail étaient davantage en surpoids, avaient une tension artérielle élevée, fumaient plus et consommaient davantage d'alcool.

Des résultats inquiétants, qui sont cependant à prendre avec des pincettes, puisque les chercheurs n'ont pas pris en compte la possible évolution des horaires de travail des participants durant ces 10 années d'étude. De plus, « pour une personne en bonne santé, le risque de fibrillation auriculaire est très faible et même s'il est multiplié par 1,4 en raison de longues heures de travail, cela ne change pas grand-chose », conclut Mika Kivimäki, professeur au département d'épidémiologie de l'University College de Londres et principal auteur de l'étude.