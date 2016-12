Les législatives du 7 octobre, l’événement politique phare

Les élections législatives du 7 octobre dernier restent l’événement politique phare qui a marqué l’année 2016, en jetant un nouveau jalon dans la consolidation du processus démocratique du Maroc et des acquis de son modèle politique.

Le scrutin du 7 octobre, qui a donné le Parti de la justice et du développement (PJD) vainqueur avec 125 sièges, vient ainsi consacrer l’ancrage démocratique du Maroc, qui s’est inscrit, sous l’impulsion du Souverain, dans une dynamique de réformes d’envergure, se démarquant ainsi de la logique de confrontation et d’instabilité marquant un contexte régional et international tourmenté.

Abstraction faite des résultats de chaque formation politique, ce scrutin a consacré, de l’avis de l’ensemble des observateurs, le respect de la méthodologie démocratique et des dispositions de la Constitution de 2011 avec la nomination du nouveau chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête des élections.

Ainsi, après les résultats définitifs des élections, S.M le Roi Mohammed VI a chargé Abdelilah Benkirane, secrétaire général du PJD, de former le nouveau gouvernement.