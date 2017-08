Les jeunes collés à leurs écrans pourraient sauver le Royaume-Uni

Robert Hannigan, l'ancien directeur des services de renseignement électronique du Royaume-Uni (GCHQ), estime que les enfants qui restent collés à leur téléphone pourraient sauver le pays, dans une tribune publiée récemment dans The Telegraph.

"Si vous passez tout votre été à tenter, en vain, de priver votre enfant de Wi-Fi ou de ses appareils électroniques, ne désespérez pas (...) Votre mauvaise attitude en tant que parent pourrait les aider et sauver notre pays", écrit-il dans le quotidien britannique.

Selon lui, les parents sont souvent effrayés par un monde virtuel qu'ils ne comprennent pas, contrairement à leurs enfants.

"Nous avons besoin de jeunes pour explorer ce monde virtuel comme ils exploreraient le monde réel", juge-t-il, ajoutant que le Royaume-Uni "manque cruellement" de personnel hautement qualifié dans le numérique, rapporte l’agence Reuters.

Une étude publiée en janvier par le site de recherche d'emploi Indeed indique que le Royaume-Uni est le deuxième pays le moins bien doté en talent dans le domaine de la cybersécurité, un tiers seulement des offres d'emplois suscitant un intérêt.

Robert Hannigan a dit qu'il n'était pas trop tard pour que les parents s'y mettent aussi, leur suggérant d'acheter un Raspberry Pi, un mini-ordinateur à construire soi-même pour s'initier à la programmation. "Mettez de côté vos peurs de devenir un geek: au contraire, il faudrait en être fier."