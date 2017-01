Les inquiétudes de Jennifer Lopez

La bomba latina ne s'attendait pas à ça...Jennifer Lopez n'a pas fini de s'inquiéter ! Il y a quelques semaines, elle a eu recours à la justice pour obtenir une ordonnance de restriction à l'égard d'un fan un peu trop présent dans sa vie.

La chanteuse de 47 ans avait réussi à obtenir un ordre de restriction temporaire à l'encontre d'un certain Timothy McLanahan, en attendant qu'il passe en procès. Celui-ci a bel et bien eu lieu, malheureusement pour Jlo, le verdict n'est pas à la hauteur de ses espérances.

Selon les informations du site TMZ, Jennifer n'a pas obtenu l'ordonnance permanente qu'elle espérait et se retrouve donc sans protection, du moins pour l'instant.

En effet, la star a immédiatement saisi son équipe d'avocats afin d'obtenir une protection juridique. L'interprète de If You Had My Love est très inquiète pour sa sécurité ainsi que celle de ses enfants, les jumeaux Emme et Max (8 ans, qu'elle partage avec son ex-mari Marc Anthony).

Il faut dire que l'homme en question l'a suivie depuis Los Angeles jusqu'à Las Vegas et s'est pointé à son domicile de Californie, où elle réside avec les petits, et dans lequel il a tenté d'entrer par effraction. En outre, il lui a fait parvenir plusieurs cadeaux non désirés, tandis que son passé judiciaire ne joue pas en sa faveur non plus.

Le garde du corps de la chanteuse possède plusieurs documents attestant que l'homme s'est déjà fait arrêter pour menaces et possession illégale d'armes à feu. En attendant d'obtenir gain de cause, Jennifer Lopez devra se contenter de la protection de son nouveau compagnon, le rappeur Drake, dont elle est inséparable depuis quelques semaines.