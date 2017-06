Les industriels partagés à propos de la hausse éventuelle de la production industrielle

Les chefs d’entreprise marocains restent divisés sur les pronostics concernant la production industrielle manufacturière au deuxième trimestre 2017.

Selon la dernière enquête de conjoncture du Haut-commissariat au plan (HCP), seule la moitié d’entre eux s’attend à une hausse de la production industrielle manufacturière au cours de la période considérée qu’ils attribuent à une augmentation de l’activité des « Industries alimentaires» et de l’«Industrie chimique».

Réalisée auprès des entreprises opérant dans les industries manufacturières, extractives, énergétiques et environnementales, l’enquête a aussi révélé que seuls 44% des patrons prévoient une augmentation des effectifs employés, au cours du deuxième trimestre 2017.

« Les anticipations de la majorité des patrons révèlent également une hausse de la production de l’industrie extractive imputable principalement à une amélioration de la production des phosphates », a constaté le HCP notant qu’au niveau des effectifs employés, la totalité des patrons prévoient une stabilité.

Pour la plupart des chefs d’entreprise (89%), l’industrie énergétique devrait connaître une stabilité de la production, grâce notamment à la stagnation de la « Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné».

En ce concerne l’industrie environnementale, la grande majorité (94%) pense que la production de ce secteur devrait augmenter, notamment, dans les activités du «Captage, traitement et distribution d’eau».

Pour 82% des patrons du secteur énergétique, l’emploi connaîtrait une stabilité alors qu’il devrait diminuer selon 79% des chefs d’entreprise du secteur environnemental.

A propos de l’évolution de l’activité au cours du premier trimestre de l’année, près de la moitié des chefs d’entreprise (44%) estime que la production industrielle manufacturière aurait connu une stabilité. 32% des industriels pensent, au contraire, qu’elle a connu une baisse alors que 24% d’entre eux croient qu’elle a augmenté.

Comme l’a relevé le HCP, cette évolution aurait été le résultat d’une augmentation de la production dans les branches des «Industries alimentaires» et de la «Fabrication d’autres matériels de transport», d’une part, et d’une baisse de la production dans les branches de la « Fabrication de produits à base de tabac» et de l’«Industrie chimique» d’autre part.

Quoi qu’il en soit, « les carnets de commandes du secteur ont été jugés d’un niveau normal par 74% des chefs d’entreprise et inférieur à la normale par 23%. L’emploi aurait, selon 49% des patrons, connu une stabilité et, selon 28% des patrons, une baisse », a noté l’organisme public. Et de souligner que, dans ce contexte, le taux d’utilisation de la capacité productive (TUC) se serait établi à 76% au 1er trimestre 2017.

La production du secteur de l’industrie extractive, aurait, de son côté, affiché, une augmentation selon 92% des patrons, attribuable, en particulier, à une hausse de la production d’«Autres industries extractives», dominée par les phosphates.

Soulignons que la quasi-totalité des patrons de ce secteur (98%) estime que la situation des carnets de commande a été d’un niveau normal. Selon 91% d’entre eux, l’emploi aurait connu une stabilité et le TUC se serait établi à 75%.

Les avis sont quasiment les mêmes en ce qui concerne l’industrie énergétique qui aurait, selon 80% des chefs d’entreprises, connu une baisse due à une diminution de la «Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné », a noté la HCP.

Quant à la production de l’industrie environnementale, 94% des chefs d’entreprise estiment qu’elle aurait enregistré une augmentation, imputable à une hausse de l'activité du «Captage, traitement et distribution d’eau».

Signalons aussi que les carnets de commandes ont été jugés d’un niveau normal par la quasi-totalité des chefs d’entreprise des secteurs énergétique et environnemental.

« L’emploi aurait, selon 86% des patrons du secteur énergétique et 79% du secteur environnemental, connu une baisse. Dans ces conditions, le TUC se serait établi à 90% pour l'industrie énergétique et à 88% pour l’industrie environnementale », a conclu le Haut-commissariat.