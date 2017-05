Les hommes d'affaires marocains en prospection en République du Congo

Une mission d'hommes d’affaires marocains sera organisée à Pointe-Noire en République du Congo à partir du 3 mai, avec pour objectif de prospecter le marché congolais du Conseil et Services et prendre contact avec les entreprises et les acteurs du secteur.

Organisée par Maroc Export, en partenariat avec la Fédération du commerce et services (FCS), cette mission de rencontres professionnelles erra la participation d’une dizaine d’entreprises marocaines relevant du secteur du Conseil et des Services, indiquent les organisateurs dans un communiqué. L'objectif étant le renforcement des échanges commerciaux entre le Maroc et la République du Congo à travers des rencontres professionnelles individualisées au profit des entreprises marocaines, des visites sur sites à Pointe-Noire et un atelier de présentation du secteur du Conseil et Services en République du Congo.

Cette mission, qui vise le renforcement et le développement des exportations et du partenariat dudit secteur sur le marché congolais, sera marquée par l’organisation et la réalisation de rencontres professionnelles au profit des entreprises marocaines avec des importateurs/distributeurs et des donneurs d’ordre congolais, et aura pour objectif de faire connaitre l’offre marocaine et le potentiel des entreprises participantes aux entreprises congolaises, afin de stimuler les échanges commerciaux entre nos deux pays, précise le communiqué.

Par ailleurs, Maroc Export continuera sa quête vers de nouvelles opportunités et accompagnera les opérateurs économiques à l’international à travers l'organisation de missions et la participation à plusieurs forums internationaux.