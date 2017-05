Les gros calibres au dernier carré du championnat de basketball

Au terme des matchs retour des quarts de finale du play-off de la division d'Excellence du championnat national de basketball, dont les débats ont eu lieu mercredi soir, l'ASS a triomphé du KACM (93/70), le CRA a pris le meilleur sur le FUS de Rabat (88/81) et le MAS, malgré sa défaite par un point d’écart (77/78), se qualifie au point-average (+ 8) compte tenu de sa victoire à Rabat sur l’équipe de l'ASFAR 80/71.

La quatrième formation qui a complété le tableau des demi-finales est le WAC de Casablanca qui, après s’être incliné à la salle Ziatène au match aller, s’est ressaisi au retour dans son fief pour s’imposer en fin de compte sur le score de 60 à 56.

Au vu de ces résultats, il y a lieu de souligner que l'ASFAR, l'IRT et à un moindre degré le KACM méritent de figurer dans les phases finales compte tenu de leur bonne prestation depuis le début du championnat

Pas de repos en ce mois sacré de Ramadan pour les clubs de la division Excellence, puisque le play-off se poursuivra du 1er au 3 juin prochain à la salle Zerktouni à Marrakech avec deux confrontations au sommet devant opposer le Chabab Rif d’Al Hoceima au Moghreb de Fès et le Wydad de Casablanca à l’ASS.

Les Slaouis, champions sortants, semblent capables de défendre leur titre pour rééditer l'exploit de l’année dernière et offrir à leurs supporters un nouveau sacre, mais gare au Wydad, un redoutable client, au passé glorieux et ne manquant point d'atouts technique et physique pour négocier comme il se doit sa qualification à la finale.

Ce qui a été dit pour la première rencontre s'applique également pour le match CRA/MAS. L’équipe fassie, bien rôdée pour ce type de compétitions avec un palmarès riche et une formation soudée autour de l'international Reda Harras, est capable de surprendre le Chabab d'Al Hocéima. Les poulains de Zelco Zécévic, toujours en quête de leur premier titre, tenteront par tous les moyens de passer le cap fassi.

Il convient de souligner en dernier lieu que, traditionnellement, la FRMBB a toujours réservé une prime de 100.000 dirhams au champion, 60.000 dirhams au vice-champion et 40.000 dirhams au troisième du concours .





Programme

Salle Zerktouni à Marrakech

Jeudi 1er juin

Demi-finales

22h00 : CRA-MAS

00h00 : WAC-ASS

Samedi 3 juin

16h30 : Match de classement

00h00 : Finale