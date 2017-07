Les grands axes du Symposium de la CAF par Gianni Infantino, Ahmad Ahmad et Fouzi Lakjaa

Le symposium de la CAF est considéré comme le plus grand rrassemblement de la famille du football jamais organisé en Afrique, a affirmé le président de l'instance continentale du ballon rond, le Malgache Ahmad Ahmad, lors de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre.

Lors de son allocution, M. Ahmad a fait part, "au nom de la famille du football africain, de ses plus vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour avoir accepté de réunir la grande famille panafricaine".

Il a, par ailleurs, estimé que le Maroc, "terre d'accueil et d'authenticité est un grand membre de l'organisation de l'unité africaine, aujourd'hui Union africaine".

M. Ahmad a, ensuite, mis en exergue les raisons et les objectifs de cette réunion "déterminante", notant que "ce qui est important dans cette réunion, c'est le fait de nous retrouver, de tirer les leçons du passé pour nous projeter vers l'avenir".

Il s'est en ce sens dit très optimiste quant à l'avenir de la CAF, surtout après avoir mis en lumière les points de divergence.

A cet égard, le président de la CAF a souligné que le fait de dire certaines vérités et de mettre en avant certains points, ne pourrait qu'encourager à être des acteurs actifs plutôt que de simples observateurs passifs.

Appelant à "militer pour installer un esprit de travail saint, une atmosphère de partage et une manière d'opérer plus conforme", le président de la CAF a souligné que cette instance a besoin de mettre en place de nouvelles règles de travail et de nouvelles procédures pour se donner plus d'ambitions. Pour conclure, M. Ahmad, élu à la tête de la CAF le 16 mars 2017, a relevé que la Confédération se trouve devant l'obligation d'agir vite, efficacement, tout en préservant les intérêts supérieurs.