Les frères Lamhamedi s’illustrent au slalom géant de l’Universiade d’hiver au Kazakhstan

Les jeunes skieurs maroco-canadiens Adam (21 ans) et Sami(19 ans) Lamhamedi ont bien performé et ont repré- senté honorablement le ski alpinmarocain, arabe et africain lors de la première épreuve du slalom géant de l'Universiade d’hiver, qui s’est déroulée derniè- rement à Almaty au Kazakhstan. L’Universiade d’hiver (ou championnats du monde universitaires) est une compétition d’envergure internationale et qui suit immédiatement les Jeux olympiques d’hiver en termes d’importance. Pourles compétitions du ski alpin de l’Universiade d’hiver 2017 (29 janvier - 8 février), chaque pays a le droit d’aligner un maximum de 6 skieurs par épreuve. Danssa première participation historique aux Universiades d’hiver, uniquement avec deux athlètes, le Maroc a occupé le 7ème rang en termes de classement par pays. Après la fin du slalom géant et pour souligner cette performance marocaine, la télévision officielle de la Fé- dération internationale du sport universitaire (FISU) a fait une entrevue spéciale avec les jeunes espoirs du ski alpin marocain. Adam Lamhamedi a réalisé le 23ème meilleur temps de la 1ère manche en 1min 07sec 05/100è et le 7ème meilleur temps de la 2ème manche (1 min 08sec 68/100è), soit la 15ème position au classement général avec un chrono cumulatif de 2min 15sec 73/100è et un retard de 2 sec 96/100 sur l’Italien Giulio Giovanni Bosca, médaillé d’or (2 min 12 sec 77/100è). Quant à Sami, il a occupé la 30ème position dans le classement général avec un chrono cumulatif de 2 min 17 sec 87/100è et un retard de 5 sec10/100è sur le médaillé d’or. Dansles compétitions de ski alpin, le plusimportant ce sont les points FIS (Fédération internationale de ski) obtenus lors de chaque épreuve. Adam Lamhamedi a signé sa meilleure performance en slalom géant à Almaty en termes de points de la Fé- dération internationale de ski (29,07 points FIS), et ce en présence de 98 skieurs venant de 32 pays.Adama également brillé parses qualitéstechniques exceptionnelles caril a été le plusrapide des 98 skieurs en termes de temps intermédiaire lors de la dernière section du parcours de la deuxième manche. Sami a également obtenu des points FIS honorables, soit 44,86 points FIS. Ces points permettront à Adam et à Sami d’améliorer leurs points FIS Olympiques etleur classementmondial quant au maintien de leur qualification dans la catégorie A pour les 23èmes Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, en 2018. Adam et Sami sont déjà qualifiés aux JO 2018 dans la catégorie B. Les frères Lamhamedi ont rivalisé avec brio lors de cette compétition extrêmement relevée où les meilleurs skieurs des grandes nations ayant pris le départ à ce slalom géant ont des points FIS qui variaient entre 9,44 et 13,22 points FIS. Le niveau relevé de cette compé- tition se caractérise également par sa pénalité qui était de 7,22. Cette dernière sert à calculer les points FIS des athlètes ayantfini l’épreuve de compé- tition. Plusla pénalité est faible, plusle niveau des skieurs ayant pris le départ et fini la compétition est excellent et plus le niveau de compétition est extrêmement fort.