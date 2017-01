“Les figures de l'ombre” toujours en tête du box-office

Le film "Les figures de l'ombre", qui rend hommage aux femmes scientifiques noires pendant la conquête spatiale américaine, est resté arrimé ce week-end en tête du box-office nord-américain, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. Le long-métrage, avec Taraji P. Benson, Kevin Costner et Kirsten Dunst, raconte le destin extraordinaire de trois scientifiques noires qui ont contribué au succès du programme spatial des années 1950 et 1960. Il a rapporté 20,50 millions de dollars ce week-end aux Etats-Unis et au Canada, et 59,68 millions depuis sa sortie il y a quatre semaines. La comédie musicale romantique "La La Land", phénomène des Golden Globes du 8 janvier avec un record de sept statuettes et favori des Oscars, a été catapulté en seconde position ce week-end, avec des recettes de 14,5 millions de dollars (77,08 millions en six semaines).

Le dessin animé musical "Tous en scène" ne bouge pas de la troisième marche du podium avec 13,81 millions de dollars en trois jours. Il a rapporté 238,5 millions en quatre semaines.

"Rogue One", dernier opus de la saga intergalactique "Star Wars", qui avait déjà cédé sa pole-position le week-end dernier, a de nouveau reculé dans le classement. Le premier film dérivé ("spin-off) de la célèbre série est quatrième avec 13,76 millions de dollars sur le week-end, et 502,29 millions en cinq semaines.

Le film d'épouvante "The Bye Bye Man" se hisse en cinquième position pour sa sortie en salles avec 13,38 millions de dollars. Le scénario s'appuie sur une histoire réelle rapportée dans un livre publié en 2005 par l'historien de l'occulte Robert Damon Schneck.

Situé dans le Wisconsin des années 1990, il suit les aventures de trois étudiants après leur emménagement dans une vieille maison hors du campus, où ils sont rapidement tourmentés par le "Bye Bye Man". Cette entité surnaturelle a déjà terrorisé d'innocentes victimes quelques décennies plus tôt.