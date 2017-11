Les fans de United réclament une réunion avec Mourinho

Le principal groupement de supporters de Manchester United a proposé mercredi à José Mourinho une réunion dans le but d'améliorer l'ambiance qui règne à Old Trafford, au lendemain des nouveaux commentaires du Portugais lors de la victoire contre le Benfica Lisbonne (2-0) en C1.

"Il existe des vues différentes au sein des supporters quant à la manière d'interpréter les commentaires de l'entraîneur. Il est toutefois juste de dire qu'il existe un désir général de voir l'ambiance s'améliorer au stade, comme cela existe dans tous les clubs de Premier League", écrit le Manchester United Supporters Trust (MUST) dans un communiqué.

"De nombreux facteurs ont contribué à une baisse de l'ambiance au fil des années, certains pouvant être réglés grâce à une meilleure coopération entre clubs et supporters", ajoute le MUST, qui annonce compter 210.369 membres.

Mourinho a semble-t-il lancé une nouvelle pique aux supporters dans le programme du match de Ligue des champions conte le Benfica, leur souhaitant de "s'amuser plus" que lors de la victoire contre Tottenham samedi (1-0). Au coup de sifflet final, il avait adressé à la caméra un "chut!" rageur destiné à ses critiques.

Lundi en conférence de presse, Mourinho, qui a déjà dénoncé le manque d'ambiance d'Old Trafford dans le passé, avait défendu Romelu Lukaku, trop critiqué par les supporters à son goût, jugeant le Belge "intouchable".

Mardi soir, après le penalty transformé par Daley Blind en deuxième période, le Portugais a fait un geste semblant montrer qu'il considère que certains parlent trop.