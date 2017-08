Les facilités accordées aux MRE en matière d'investissement exposées à Saïdia

La BMCE Bank a organisé, vendredi à Saïdia, un séminaire axé sur les facilités accordées aux Marocains résidant à l'étranger (MRE) pour les encourager à investir au Maroc en général, et dans la région de l'Oriental en particulier.

La rencontre a été l'occasion pour exposer les opportunités d'investissement et les énormes richesses et potentialités dont jouit cette région qui est en pleine croissance, et les nombreux projets structurants et d'infrastructures réalisés ou en cours de concrétisation dans les différentes provinces de l'Oriental, rapporte la MAP.

Parmi ces projets grandioses, les intervenants ont cité, entre autres, le technopole d'Oujda, l'Agropole de Berkane, le parc industriel de Selouane, le port Nador West Med, et le programme ''Al-Hoceima Manarat Al Moutawassit", appelant dans ce sens les MRE à contribuer au processus de développement de leur région à travers la création de richesses et de l’emploi.

La région de l'Oriental demeure un terrain propice pour les investissements au vu des grands projets d’infrastructure réalisés ces dernières années dont l’autoroute, la voie ferrée, des aéroports, des zones industrielles et des centres de formation, ont ils fait remarquer.

L'accent a été mis aussi sur la contribution de cette région au Produit intérieur brut (PIB) et sur le fait que 30% des Marocains résidant à l’étranger sont issus de l’Oriental, selon des chiffres officiels.

Dans ce sens, les responsables de la BMCE Bank, de l'Agence de développement de l'Oriental et de la Chambre de commerce, d'industrie et des services (CCIS-Oriental) ont fourni des explications détaillées sur les facilités accordées aux MRE en matière d'investissement et de fiscalité, et sur le montage de dossiers financiers et les solutions de transfert d’argent pour le développement des opportunités d’affaires et de partenariat gagnant-gagnant.

Ils ont rappelé par la même occasion la création par le conseil de la région de l'Oriental d'un fonds dédié à la promotion des investissements des MRE et l’organisation dernièrement du premier forum sur les MRE et l’investissement.

Des solutions de financement ont été également présentées, dont BMCE MRE Invest, qui constitue une formule de financement à moyen ou à long terme exclusivement dédiée aux promoteurs MRE, seuls ou associés à des investisseurs marocains ou étrangers, porteurs de nouveaux projets d’investissement ou de projets d’extension au Maroc.

Adossé au fonds étatique "MDM Invest", ce crédit permet aux MRE investisseur de bénéficier d’une subvention de l’Etat à hauteur de 10% du montant de la quote-part du MRE investisseur sous forme d’une contribution allant jusqu’à 5 MDH.

Après la réussite des éditions 2015 et 2016, BMCE Bank reconduit cette année son programme de séminaires régionaux de l’investissement, à l’échelle nationale, avec pour objectifs d'inciter les MRE à investir au Maroc et à pérenniser les liens économiques et financiers avec leur pays d’origine, a déclaré à la Map le directeur régional de la BMCE, Jilali El Hachimy.

M. El Hachimy qui s'est réjoui de la forte présence de MRE au séminaire de Saïdia, a expliqué que l'objectif escompté est de leur exposer les opportunités d'investissements dans la région et l'accompagnement assuré par la BMCE Bank pour la concrétisation de leurs projets. Selon lui, ces séminaires commencent à donner leurs fruits puisque la région a connu ces trois dernières années la réalisation d'une quinzaine de projets montés par des MRE.

Après une escale à Tanger le 28 juillet dernier et à Agadir le 4 août courant, la rencontre de Saïdia est la troisième étape d’un cycle de séminaires régionaux de l’investissement initié par de la BMCE Bank.

"Grâce à ces séminaires, BMCE Bank se positionne comme un acteur clé dans le développement des investissements des MRE et renforce ainsi son engagement auprès de sa clientèle à travers plusieurs initiatives de proximité à forte valeur ajoutée, mettant ainsi à leur disposition les opportunités et modalités d’investissement dans leurs régions ainsi que les mécanismes d’appui dont ils ont besoin", soulignent les promoteurs de cette initiative dans un communiqué.

A la différence des éditions passées, BMCE Bank a choisi cette année d’animer ses séminaires régionaux dans un format innovant "On Air" dans le cadre d’une émission radio interactive diffusée en live sur Internet, ajoute la même source.

L’institution bancaire souligne que ce choix affirme son engagement envers les MRE investisseurs, en particulier cette année où le ministère des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration a fait de l’investissement MRE un axe prioritaire.