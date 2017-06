Le sandwich préféré du King contenait du beurre de cacahuète, de la banane et du bacon, une variation du Fool’s Gold, un sandwich au pain au levain avec du beurre de cacahuète, du bacon et de la confiture de myrtilles, inventé à Denver. D’après la légende, Elvis et deux amis auraient un jour pris son avion privé pour parcourir 1300 kilomètres juste pour aller chercher un Fool’s Gold. C’est ça, vivre en grand !