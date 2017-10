Les équipes du haut peuvent se détacher

Le championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro 1 se poursuit cette fin de semaine avec la 6e journée qui sera amputée d’une seule rencontre, celle qui devait opposer le WAC au CRA.

Une journée captivante du fait que certaines équipes commencent à prendre le large et cherchent à confirmer les résultats enregistrés, tandis que d’autres piétinent encore et tentent de trouver le déclic.

Ainsi, le bal sera ouvert dès 15h de ce samedi au stade municipal de Khénifra qui abritera la rencontre entre le CAK et l’OCK. Les locaux, en situation plutôt confortable puisqu’ils sont 7e avec 6 points, partent favoris face à des Khouribguis qui ont du mal à retrouver leurs marques, et ce malgré le changement d’entraîneur. Simultanément, le stade Moulay El Hassan de Rabat sera le théâtre de la confrontation qui opposera le FUS au RAC. Le FUS, avec un seul match joué en championnat et une victoire, aura l’opportunité de panser ses plaies après son élimination de la compétition africaine, d’autant que son vis-à-vis du jour, malgré un fond de jeu qui ne cesse de s’améliorer, n’a pas encore retrouvé son rythme de croisière.

A 18h, le Hassania d’Agadir recevra le KACM au stade Adrar dans le derby du Sud. Une belle affiche entre le dauphin du championnat qui totalise 10 points et le 6e, le Kawkab, qui en compte 7, deux formations qui tenteront de faire oublier le mauvais souvenir de leur fin de match lors de la journée précédente.

Pour sa part, la journée de dimanche débutera par le choc qu’abritera le stade El Massira de Safi et qui opposera l’OCS au RCA. Une rencontre qui a toujours drainé les grandes foules puisque les débats entre les deux formations ont toujours été sérieux. En leader, le Raja tentera de conforter sa position en haut du tableau, sauf qu’en face, les Safiots ont souvent été un adversaire coriace et intraitable à domicile.

En même temps, le RCOZ reçoit la RSB au stade municipal de Kasbat Tadla. Une rude épreuve pour les poulains de Rachid Taoussi qui auront la tâche difficile face à une formation qui ne compte pas de vedette dans ses rangs mais qui réussit à imposer son jeu.

A 17h, une autre belle affiche se déroulera au Grand stade de Tanger, mettant aux prises l’IRT et l’AS FAR. Un duel entre deux équipes qui cherchent encore à retrouver leur rythme de croisière. Une nouvelle défaite pourrait coûter le poste à Aziz El Amri.

Enfin, à 19h30, le Difaâ d’El Jadida reçoit le MAT au stade El Abdi. Une rencontre de bonne facture entre deux équipes qui privilégient le spectacle, même si du côté des résultats, les Tétouanais ne comptent qu’un seul point et cherchent désespérément une victoire pour se relancer.