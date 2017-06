Les dix bienfaits de l’eau de rose au quotidien

L’eau de rose est utilisée depuis l’antiquité pour ses vertus regénérantes et antibactériennes. L’époque étant au retour au naturel, elle revient en force et on aurait tort de s’en priver. L’eau de rose est, en effet, un produit miracle qui risque de bouleverser votre quotidien. Ses vertus sont multiples et vont vous permettre de vous débarrasser de nombreux produits composés d’agents chimiques dangereux pour la peau. Marine Rondot du site spécialisé «passeportsante.net» nous dit tout.



L’eau de rose nettoie la peau en profondeur

L’eau de rose est un antibactérien naturel. Issue d’un processus de distillation de pétales de roses, cette eau vous permettra de conserver une peau propre toute la journée. Mettez-en sur un coton comme une eau micellaire et nettoyez-vous le visage avec matin et soir. Vous ne serez pas déçue. Les personnes qui ont la peau grasse seront par ailleurs surpris de découvrir que cette eau ressert les pores efficacement.



L’eau de rose est hydratante

L’appliquer sur son visage matin et soir permettra aussi à votre peau d’être bien hydratée. L’eau de rose possède en effet de nombreuses vertus, dont celles de lisser et revitaliser la peau. Elle apportera également un teint éclatant à votre visage qui paraîtra plus jeune. Mélangé à un peu d’huile d’argan ou d’amande douce, cette eau deviendra un parfait démaquillant.



L’eau de rose combat les rides efficacement

En appliquant chaque jour de l’eau de rose sur votre visage, vous combattrez efficacement l’apparition des rides. Riche en antioxydants, elle contribuera à repousser le vieillissement de la peau tout en dissimulant les rides et les ridules. L’eau de rose peut aussi être utilisée pour faire disparaître des vergetures.



L’eau de rose a des vertus cicatrisantes

L’eau peut en effet venir guérir les cicatrices ou les blessures. Très respectueuse des peaux sensibles, l’eau de rose sera aussi recommandée en cas d’acné pour prendre soin du visage. Ses vertus antibactériennes et cicatrisantes seront aussi efficaces contre les aphtes et les ulcères cutanés.



L’eau de rose est un excellent soin après-soleil

Après avoir passé une journée au soleil, il faut prendre soin de sa peau. L’eau de rose sera alors particulièrement recommandée, dans la mesure où elle combat les effets nocifs du soleil sur la peau. Mettez l’eau de rose dans un vaporisateur et pulvérisez-la sur toutes les parties du corps qui ont été exposées au soleil. Cela vous apaisera immédiatement.



L’eau de rose peut être utilisée comme un masque de cheveux

Si vous avez le cuir chevelu irrité, c’est le moment ou jamais de vous tourner vers l’eau de rose. Elle traitera en profondeur les inflammations et vous permettra de retrouver des cheveux en bonne santé. Elle saura par ailleurs prévenir la chute des cheveux, en stimulant la circulation sanguine et en renforçant les follicules pileux.



L’eau de rose gomme les yeux gonflés

Si vous vous réveillez chaque matin avec les yeux gonflés, l’eau de rose pourra faire des miracles. Imbibez des cotons d’eau de rose que vous aurez conservés au frais. Déposez ces cotons sur vos yeux et laissez agir. En quelques minutes, vos yeux se dégonfleront et les cernes, si vous en avez, s’estomperont.



L’eau de rose combat la constipation

En cas de constipation, de nombreuses solutions existent. Si vous avez de l’eau de rose à portée de main, mettez-en un peu dans vos plats et vos problèmes digestifs se débloqueront. Vous pouvez aussi la boire comme un thé en la faisant chauffer et là encore, les résultats seront au rendez-vous.



L’eau de rose soulage les maux de tête

En cas de légère migraine, imbibez une compresse d’eau de rose et appliquez-la sur votre front. Laissez agir quelques instants et vous serez soulagé. Si la migraine persiste, tournez-vous vers du paracétamol ou rendez-vous chez votre médecin traitant.



L’eau de rose est un excellent produit relaxant

L’odeur et la douceur de l’eau de rose en font un produit idéal pour tous ceux qui cherchent à se relaxer. Pour vous sentir vraiment plus détendu, versez un demi-litre d’eau de rose dans votre bain et reposez-vous. Les effets seront immédiats : vous vous sentirez plus serein et vous aurez évacué vos tensions superflues.