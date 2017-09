Les destinations méditerranéennes boostent le tourisme mondial

Le tourisme mondial se porte bien, si l’on en croit les derniers chiffres rendus publics dernièrement par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Selon l’institution spécialisée des Nations unies, le nombre de touristes internationaux a connu une croissance de 6%, entre janvier et juin 2017, nettement supérieure à la tendance de ces dernières années.

«A l’échelle mondiale, les arrivées de touristes internationaux (visiteurs qui passent la nuit) au premier semestre ont augmenté de 6% par rapport à la même période l’an passé », a indiqué l’organisation soulignant qu’il s’agit de la plus forte croissance jamais enregistrée depuis 2010, avec une hausse largement supérieure à la tendance soutenue et constante de 4 %.

« Le nombre d’arrivées de touristes internationaux au premier semestre 2017 est le plus fort jamais enregistré en sept ans et demi », a-t-elle ajouté.

En effet, il ressort du dernier Baromètre OMT du tourisme mondial que les destinations à travers le monde ont accueilli 598 millions de touristes internationaux, au premier semestre 2017, soit 36 millions de plus par rapport à la même période en 2016.

«Ce résultat s’explique par la forte croissance constatée dans de nombreuses destinations et la poursuite de la reprise dans celles qui avaient connu une baisse au cours des dernières années », a relevé l’institution notant que la croissance a été la plus soutenue au Moyen-Orient (+9%), en Europe (+8%) et en Afrique (+8%).

Dans ce tableau, on notera que l’Asie et le Pacifique ont connu une progression de 6% du nombre de touristes internationaux alors que les Amériques ont enregistré une hausse de 3%.

En détail, l’OMT a relevé dans un communiqué que les destinations méditerranéennes ont enregistré une croissance particulièrement forte au premier semestre 2017.

En effet, l’Europe du Sud et la région méditerranéenne ont connu une progression de 12%, alors que l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient ont affiché respectivement une évolution de 16% et 9%.

«Cette tendance s’explique par la bonne santé de nombreuses destinations de la région, combinée à une forte reprise dans certaines destinations qui avaient enregistré une baisse ces dernières années, comme la Turquie, l’Egypte et la Tunisie», a expliqué l’institution.

La même source a, par ailleurs, noté que les arrivées de touristes internationaux au mois de juin ont augmenté de 8% en Europe du Nord, de 6% en Europe occidentale et de 4% en Europe centrale et orientale, ajoutant que l’Afrique subsaharienne a vu ses arrivées de touristes internationaux bondir

de 4%.

L’Asie du Sud (+12%) a de son côté contribué à tirer la croissance en Asie et dans le Pacifique. Elle est suivie de l’Océanie (+8%, de l’Asie du Sud-Est (+7 %), et un peu plus bas de l’Asie du Nord-Est qui a enregistré des résultats plus mitigés

(+ 4%).

Dans la région des Amériques, la plupart des destinations ont maintenu leurs bons résultats. La croissance a été robuste en Amérique du Sud (+6%), en Amérique centrale (+5%) et dans les Caraïbes (+4%). En Amérique du Nord (+2%), les bons résultats enregistrés au Mexique et au Canada ont été partiellement compensés par une baisse des arrivées aux Etats-Unis, première destination de la région.

Comme l’a indiqué l’OMT sur son site web, «le premier semestre de l’année comptabilise généralement 46% du total annuel des arrivées de touristes internationaux». Le second semestre comprenant trois jours de plus, mais aussi les mois de juillet et d’août, qui correspondent à la haute saison dans l’hémisphère nord, a-t-il précisé.