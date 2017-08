Les cultures urbaines à l’honneur à Meknès

La 14ème édition du Festival international des cultures urbaines aura lieu du 4 au 17 septembre à Meknès. Une initiative de l’Association ‘’Espoir Jeunesse Maroc-Freestyle Urban dance’’, cette manifestation investira plusieurs espaces de la ville de Meknès.

Organisé en partenariat avec l’Institut français et la commune de Meknès, cette édition verra la participation de plus de 800 artistes et athlètes nationaux et internationaux.

Au programme figurent des compétitions, des ateliers, des stages de formation, des rencontres, des résidences artistiques ainsi qu’une caravane socio-sportive et culturelle.

Des professionnels du Maroc et d’ailleurs ont été invités pour encadrer les différents ateliers et formations. Ils prendront également part aux jurys des différentes compétitions programmées lors de cette édition.

Les artistes participant à ce festival, considéré comme la plus grande manifestation artistique dans la catégorie ‘’Compétition’’ pour les Cultures urbaines au Maroc, concourent dans plusieurs catégories, dont les danses hip-hop et breakdance, le djing, le graffiti, le parcours, le freestyle foot, le beat box et le rap.

L’Association ‘’Espoir Jeunesse Maroc-Freestyle Urban dance’’, qui a vu le jour en février 2008, a pour principal objectif l'encadrement et la formation des jeunes dans le domaine des cultures urbaines.