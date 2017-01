Les catastrophes naturelles plus coûteuses mais moins meurtrières en 2016

Les catastrophes naturelles ont provoqué en 2016 nettement plus de dégâts que lors des trois années précédentes, tout en se montrant beaucoup moins meurtrières, selon une étude publiée mercredi par le réassureur allemand Munich Re.

L'an passé, les catastrophes naturelles ont causé 175 milliards de dollars de dégâts, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 2012 et ses 180 milliards de dollars de dommages, détaille cette étude qui fait référence dans le secteur.

Sur ces 175 milliards, seuls 50 milliards étaient assurés, précise le réassureur.

Les catastrophes naturelles ont par ailleurs entraîné la mort de 8.700 personnes l'an dernier, soit bien moins qu'en 2015 (25.400 morts), faisant de 2016 la deuxième année la moins meurtrière depuis 1986, après 2014 et ses 8.050 décès.

Au total, quelque 750 évènements climatiques ou géologiques extrêmes ont été recensés en 2016, un résultat nettement supérieur aux 590 évènements constatés en moyenne sur les dix dernières années.

Munich Re met notamment en avant deux catastrophes : plusieurs tremblements de terre au Japon en avril et une vague d'inondations en Chine en juin et juillet. Elles se sont révélées les plus coûteuses, avec respectivement 31 milliards et 20 milliards de dollars de dégâts.

L'étude fait également état de 160 catastrophes en Amérique du Nord, avec entre autres le passage en octobre de l'ouragan Matthew, qui a fait 550 victimes en Haïti et provoqué 10,2 milliards de dollars de dommages sur son trajet.

Au Canada, des feux de forêt en mai en Alberta ont fait quelque 4 milliards de dollars de dégâts, tandis des inondations en août dans le sud des Etats-Unis ont été responsables de 10 milliards de dollars de dommages.

Côté européen, une série de tempêtes fin mai et début juin, notamment en Allemagne et en France, avec des inondations et des crues, ont entraîné 6 milliards de dollars de pertes.