Les cancans de la CAN

Florilège des choses vues et entendues dans les coulisses de la Coupe d'Afrique des nations 2017.



Hall. Les joueurs du Maroc sont partis de Port-Gentil lundi, en direction de leur pays, au lendemain de leur élimination en quart de finale par l'Egypte (1-0). Lors de leur passage dans le petit hall des départs de l'aéroport, la plupart consacraient leur attention à leurs téléphones portables. Mais certains ont accepté de poser avec de jeunes badauds locaux, surexcités à l'idée de prendre des photos avec des joueurs de la CAN.



Hall (2). Un petit groupe de joueurs du Maroc, parmi lesquels l'attaquant de Nîmes Rachid Alioui, un des meilleurs buteurs de Ligue 2 française, a tenté de panser ses plaies en troquant la triste réalité de l'élimination en quart pour un peu de virtuel: dans le hall des départs de l'aéroport de Port-Gentil, ils ont branché une console de jeu à un téléviseur et se sont mis à jouer au foot... avec les manettes.



Classement. Il y a les places d'honneur, sur le podium, matérialisées par une médaille, et les autres. La CAF a établi le classement des équipes éliminées lors des quarts de finale (en comptant les points, la différence de buts et les buts marqués), comme suit: Sénégal (5e), RD Congo (6e), Maroc (7e) et Tunisie (8e). Le classement qui avait été établi pour les nations éliminées dès l'issue de la phase de poules était le suivant: Gabon (9e), Algérie (10e), Côte d'Ivoire (11e), Mali (12e), Ouganda (13e), Guinée-Bissau (14e), Zimbabwe (15e), Togo (16e).