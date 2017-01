Les cancans de la CAN

Florilège des choses vues et entendues, dans les coulisses de la Coupe d'Afrique des nations



Water-polo. Sur la pelouse détrempée du stade d'Oyem, à cause d'une énorme averse qui s'est abattue quelques minutes avant le début de la rencontre, le Mali et l'Ouganda ont essayé de produire du jeu lors du dernier match du groupe D. Alors que le ballon ne parvenait pas à rouler correctement sur certaines parties du terrain, et que les erreurs cocasses se multipliaient de part et d'autre, l'arbitre de la rencontre a laissé le match se dérouler comme si de rien n'était. Du water-polo.



Tourisme. Le Maroc, qualifié pour les quarts de finale mardi, a quitté Oyem pour Port-Gentil. Mais certains de ses supporters sont restés dans la capitale du Nord du Gabon (environ 70.000 personnes) et en ont profité pour faire du tourisme en visitant notamment la cathédrale Saint-Charles Lwanga et ses jolis vitraux. Avec le maillot des "Lions de l'Atlas" sur le dos bien entendu!



Fan. Le Ghana, même s'il était déjà qualifié avant son dernier match de poule mercredi, pouvait compter sur un supporter de renom devant son poste: Mario Balotelli a posté un tweet d'encouragement avant le match des Black Stars contre l'Egypte. "Come on Ghana" (allez le Ghana) a écrit l'attaquant italien de Nice, d'origine ghanéenne, avec deux poings fermés et une photo montrant des supporters parés des couleurs ghanéennes sur un écran de télévision.