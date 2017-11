Les buteurs aux abonnés absents lors du choc ASFAR-WAC

Le match en retard, comptant pour la troisième journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, qui a opposé, mercredi au Grand stade de Marrakech, l’AS FAR au WAC s’est soldé sur un nul blanc. Un résultat équitable au vu de la prestation des deux protagonistes dont chacun a maîtrisé les débats d’une période.

Les Militaires sont parvenus à se montrer dangereux lors du first half, se créant quelques occasions, contrairement aux Casablancais qui se sont ressaisis au cours de la seconde mi-temps sans pouvoir toutefois concrétiser.

A l’issue de cette rencontre, l’entraîneur de l’AS FAR, Aziz El Amri, a souligné que cette confrontation a été crânement disputée entre deux équipes qui ont eu des opportunités de manquer, et ce en dépit d’une pelouse bien loin d’être en bon état.

L’entraîneur du WAC, Houcine Ammouta, a souligné que même si l’équipe a perdu deux points, il n’a pas occulté sa satisfaction, car la prestation de ses protégés a été beaucoup plus convaincante que lors des deux précédents matches de championnat contre le FUS et le RCOZ.

Un point de plus pour l’AS FAR (11 pts) qui se hisse à la seconde place en compagnie du Raja, du DHJ et de l’OCS, au moment où le WAC, avec deux unités au compteur, a troqué le fauteuil de lanterne rouge pour une avant-dernière loge en attendant de disputer ses quatre matches restants.

A ce propos, le WAC jouera le match de la quatrième manche le 22 de ce mois contre le DHJ, alors que sa rencontre de la cinquième manche est prévue le 29 novembre face au MAT, sachant que le champion d’Afrique comptera encore deux matches en moins devant le CRA (6è j) et la RSB (7è j) dont les dates n’ont pas encore été fixées par la commission de programmation.

Par ailleurs, le championnat devra se poursuivre en cette fin de semaine avec la programmation de la 8ème journée dont le bal s’ouvrira aujourd’hui avec les matches MAT-CRA (15h00) et OCS-IRT (19h00). Des matches à placer sous le signe de l’équilibre mais avec beaucoup plus de pression sur les Tétouanais et les Tangérois qui peinent à trouver la cadence menant à bon port.

Dimanche, quatre matches sont à l’ordre du jour, à savoir CAK-KACM, RCOZ-OCK, HUSA-ASFAR et WAC-RAC, tandis que le choc FUS-RCA aura lieu jeudi prochain. Pour le match DHJ-RSB, la date de sa tenue n’a pas encore été arrêtée.