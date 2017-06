Les blogs de voyage au cœur de la promotion du tourisme national

Bien qu’on en parle peu ou presque jamais, les blogs de voyage marocains sont très présents sur la Toile mondiale. En dépit de cette discrétion supposée, ils prennent doucement mais sûrement une place prépondérante sur le net attirant de plus en plus d’internautes curieux et en mal de découvertes.

Avec des contenus diversifiés (souvent construits autour des témoignages de voyage, de la découverte des cuisines d’ailleurs, des paysages et des villes), des audiences et un public variés, ils sont devenus par la force des choses un atout majeur à disposition des annonceurs. Un moyen de communication pour la promotion de la destination Maroc.

Houda Chaloun, Rita Berrada, Nadia Stoti, Mouna Belkhayat, Omar Oualili et Amine Laqsiouar font partie de ces blogueurs de voyage qui n’hésitent pas à partager leurs expériences dans leurs blogs respectifs.

Les six blogueurs se sont regroupés au sein d’un « Collectif des blogueurs voyage marocains » (BVM) pour encourager les Marocains à voyager plus et autrement, promouvoir la destination Maroc auprès des touristes marocains et étrangers en développant des collaborations entre blogueurs voyage et professionnels du tourisme.

Le Collectif, considéré comme la première association de créateurs de contenu voyage et influenceurs au Maroc, a organisé en mai dernier, à Casablanca, une rencontre très instructive au profit des professionnels du secteur du tourisme et de la communication digitale.

Placée sous le thème « Le Marketing d’influence au service de l’industrie du tourisme », cette rencontre a vu la participation de plus d’une cinquantaine de professionnels représentant des agences de com/RP, des agences de voyages, des hôteliers et institutionnels, entre autres.

A travers cette rencontre, à laquelle ont également pris part des blogueurs voyage, annonceurs et représentants de la presse, le Collectif entendait mettre en lumière le rôle des blogueurs voyage dans la promotion touristique.

C’est dans ce cadre que les membres du Collectif présents à cette rencontre ont partagé leurs expériences d’influenceurs, mis en lumière le rôle des blogueurs voyage qu’ils sont dans la promotion touristique, entre autres.

Mais avant, les participants ont suivi puis échangé avec deux experts de la communication digitale, Yasser Monkachi et Abdelkhalek Zyne, respectivement fondateur et CEO de l’agence digitale Social Impulse (spécialisée en Research, brand Content stratégique, new media et Inbound marketing) et fondateur et CEO de l’agence Equity (spécialisée en communication digitale, e-réputation, réseaux sociaux et RP 2.0).

Ces derniers ont éclairé le public sur diverses thématiques en rapport avec la digitalisation du tourisme au Maroc au niveau des annonceurs comme des consommateurs ainsi que sur l’importance accrue du marketing d’influence pour l’industrie du tourisme au Maroc.

Après leurs interventions très précises, les fondateurs du BVM, ont tour à tour, expliqué l’intérêt de travailler avec des blogueurs voyage, soulignant la crédibilité, l’authenticité, la proximité, l’audience qualifiée et la créativité des blogs de voyage. Au cours de leurs exposés, ils ont également présenté plusieurs exemples de collaborations réalisées avec des professionnels du tourisme à l’étranger et au Maroc. Et de citer, en l’occurrence, « la création de contenus voyage sous forme de récits, photos et vidéos, organisation de “blogtrips”, tests de produits et services, insertion de liens sponsorisés, promotion de produits et services touristiques de manières innovantes sur leurs blogs et réseaux sociaux, ou encore la couverture d’évènements ».

Les intervenants se sont aussi exprimés sur les facteurs de succès du marketing d'influence.

Bref, des arguments à même de séduire les professionnels du tourisme et de la communication digitale.