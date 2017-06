Les bébés dormiraient mieux dans leur propre chambre

Selon une étude américaine, les bébés qui dorment dans leur propre chambre à partir de 4 mois, auraient des périodes de sommeil sans interruption plus longues que les bébés qui dorment dans la chambre de leurs parents.

A partir de quel âge peut-on laisser bébé dormir tout seul dans sa chambre ? Voilà une question qui taraude de nombreux jeunes parents. Pour y répondre, l'Académie américaine de pédiatrie avait conseillé l'an dernier de faire dormir les bébés dans la chambre de leurs parents au moins jusqu'à 6 mois et, si possible, jusqu'à leur premier anniversaire. Ceci, afin de réduire le risque de syndrome de mort subite du nourrisson.

Une nouvelle étude de l'Université de Pennsylvanie (Etats-Unis) publiée dans la revue Pediatrics, vient apporter une pierre au débat. Les chercheurs se sont plutôt intéressés aux rythmes de sommeil des tout-petits. Après avoir interrogé 230 jeunes mamans qui avaient donné naissance à leur premier enfant, ils ont conclu que les bébés qui dorment dans leur propre chambre à partir de 4 mois ont des périodes de sommeil sans interruption plus longues que les bébés qui partagent la chambre des parents.

Ces minutes de sommeil supplémentaires augmentent au fil des semaines. Et à 9 mois, les nourrissons dorment en moyenne 40 minutes de plus sur une nuit que les enfants partageant la chambre de leurs parents.

En outre, selon cette étude, les habitudes de sommeil acquises durant les premiers mois de vie semblent perdurer. Ainsi, les bébés qui dormaient de façon autonome à l'âge de 9 mois, dorment 45 mn de plus chaque nuit à deux ans et demi que les bébés qui partageaient encore la chambre de leurs parents à 9 mois.