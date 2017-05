Les bâtisseurs du Festival de Cannes célébrés parmi les stars

Pedro Almodovar et son jury au grand complet dont les stars hollywoodiennes Jessica Chastain et Will Smith, ainsi que l'équipe du film d'ouverture conduite par Arnaud Desplechin, ont présidé mercredi soir un dîner de gala dédié aux fondateurs du Festival de Cannes qui fête sa 70ème édition. "En ce premier jour de cet anniversaire, nous pensons à toutes les grands figures qui ont bâti le Festival de Cannes: Jean Zay, le concepteur juste avant la guerre, Robert Favre Le Bret, Pierre Viot et Gilles Jacob", a dit Pierre Lescure, président du Festival depuis 2014. Parmi les 600 convives de ce dîner officiel servi dans un palace de la Croisette après la projection du film "Les Fantômes d'Ismaël" avec Charlotte Gainsbourg et Marion Cotillard, de nombreuses personnalités du 7ème art dont les cinéastes Jean-Jacques Annaud, Jean-Paul Rappeneau, les acteurs Adrian Brody, Rossy de Palma, Victoria Abril, Sandrine Kiberlain, Richard Berry, mais aussi l'ancienne ministre française de la Culture Fleur Pellerin. "Avec chacun d'entre vous - comédienne, comédien, réalisateur, producteur -, nous avons un petit morceau de notre vie qui a été changé par vos films.

Nous voulons ce soir vous en remercier. Vous nous faites rire, pleurer et vivre. Vous êtes devenus un jour éternels", a estimé Pierre Lescure, au côté du délégué général et sélectionneur du Festival Thierry Frémaux. Au menu concocté par le chef doublement étoilé Christian Sinicropi servi à minuit pile, poissons de la Méditerranée en ceviche, pièce de boeuf confite 48H et fruits des bois en fraisier. Dès l'apéritif, Will Smith a décroché la Palme de la cool attitude en n'hésitant pas à tomber la veste de son smoking, sans toutefois faire d'autres émules.