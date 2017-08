Les atouts touristiques du Maroc mis en avant à Belgrade

L’ambassadeur de SM le Roi en Serbie, Mohamed Amine Belhaj, a mis en relief les atouts et potentialités touristiques de la destination Maroc où se mêlent le balnéaire, le culturel, en plus du tourisme du désert et des montagnes.

Dans une interview accordée à la publication serbe "Les histoires de l’âme", le diplomate a souligné que la richesse et la diversité culturelle et des paysages naturels du Maroc en font une destination prisée, indiquant, en citant le dernier rapport du Forum économique mondial de Davos, que le Royaume occupe la 65ème place sur 136 pays en termes d’attractivité touristique et se positionne, à l’échelle continentale, dans le Top 10 des destinations africaines les plus compétitives devançant les autres pays du Maghreb.

Pays millénaire, le Maroc offre une diversité incroyable de paysages naturels, de traditions et d’ethenies, ce qui fait sa richesse avec notamment les destinations les plus appréciées que sont Marrakech, Meknès et Fès qui offrent un dépaysement total grâce à leur beauté architecturale et héritage culturel impressionnant.

Et de rappeler que grâce à cet héritage millénaire, le Maroc compte plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO notamment les Médinas de Fès (1981) et de Marrakech (1985), le Ksar d’Aït-Benhaddou (1987), la ville historique de Meknès (1996) et la médina de Tétouan (1997), le site de Volubilis (1997), la médina d’Essaouira (2001), la cité portugaise d’El Jadida (2004) et Rabat, capitale moderne et ville historique (2012), rapporte la MAP. Ainsi, le Maroc offre de tout et pour tous, les amoureux des circuits culturels trouveront leur bonheur en déambulant dans les Médinas des villes impériales avec leurs nombreux palaces, souks et musées.

Les amateurs du balnéaire seront comblés avec un littoral qui s’étend sur plus de 3.500 km sur l’océan Atlantique et sur la Méditerranée, offrant une variété surprenante de plages et d’activités, le tout accompagné d’une infrastructure hôtelière de haut niveau, a mis en exergue M.Belhaj, qui a relevé que de nombreux touristes serbes se rendent au Maroc dans le cadre de croisières en Méditerranée ou en océan Atlantique et que, dans ces cas là, ils visitent plutôt les villes de Tanger, à la pointe Nord du Royaume, et Casablanca, la capitale économique du pays qui abrite la mosquée Hassan II avec le plus haut minaret du monde culminant à 210 m.

Les mordus de sports le seront également grâce à de multiples activités telles que les randonnées en quad dans le désert, l’escalade du plus haut sommet d’Afrique du Nord, le Mont Toubkal qui culmine à 4167 m, les sports nautiques dans les baies de Dakhla ou d’Agadir ou encore le golf disponible à travers tout le pays avec plus de 40 parcours de golf.

Le tourisme d’affaires et professionnel n’est pas du reste avec l’organisation, chaque année, de conférences et rencontres internationales, et ce à la faveur des excellentes infrastructures du pays et du savoir-faire accumulé par les organisateurs marocains dans le domaine de l’évènementiel.

M. Belhaj a, en outre, souligné, qu’au vu de la demande actuelle, la création d’un vol direct entre Belgrade et Casablanca sera à même de favoriser l’augmentation du nombre des touristes serbes visitant le Maroc et inversement, notant, à ce propos, qu’un accord de coopération dans le domaine du transport aérien est en cours de préparation avec les autorités serbes tout comme la prospection d’éventuels vols charters avec les différents tour-opérateurs.

Il a également décliné la richesse de la gastronomie du Maroc réputée pour ses arômes, ses senteurs et ses épices, un art puisé dans le savoir-faire ancestral et la multitude d’influences et de coutumes avec des plats variés mais aussi l’incontournable thé à la menthe et son rituel symbolisant la convivialité, la détente et l’hospitalité, à toute heure de la journée.