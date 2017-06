Les arts de la rue en fête à Fès

La 3ème édition du Festival national des arts de la rue sera organisée du 16 au 18 juin à Fès, à l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication. Initiée en partenariat avec le conseil de la région Fès-Meknès et la commune urbaine de Fès, cette manifestation artistique tend, entre autres, à promouvoir la culture marocaine contemporaine, soutenir les jeunes talents et renforcer les échanges culturels entre les pays.

Le festival, devenu un rendez-vous incontournable pour les jeunes et les moins jeunes de la ville, vise aussi à renforcer l'animation culturelle durant le mois sacré de Ramadan sur les places les plus célèbres de la ville en les transformant en scènes de spectacle à ciel ouvert. Prévue sur plusieurs lieux publics de la cité idrisside tels le Boulevard Hassan II, les places Florence et Boujould, cette manifestation verra la participation d’une dizaine de troupes artistiques de diverses régions du Royaume, l’organisation d’expositions artistiques et d’espaces d’animation de distraction pour les enfants, outre le fameux carnaval artistique.

Au programme figure aussi une cérémonie en hommage à des artistes et journalistes en reconnaissance de leur riche contribution à la scène culturelle et médiatique nationale. Comme à l’accoutumée, le festival porte sur différentes expressions artistiques dont la musique, la danse folklorique, la sculpture, la peinture et le théâtre de rue et les spectacles de l’art du conte. La 2ème édition du Festival national des arts de la rue, avait été organisée en 2015 sous le thème "Fès : la joie de la rue, un acte enraciné et continu".