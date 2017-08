Les arts d'Ahwach à l'honneur à Agadir

La ville d'Agadir vibre, à partir de ce mercredi, aux rythmes de son Festival des arts d'Ahwach, une manifestation qui ambitionne de promouvoir cet affluent de la culture et du patrimoine national et de rendre hommage à ses pionniers.

Organisé dans différents espaces de la capitale du Souss, cette 4ème édition placée sous le thème: "Arts d'Ahwach: l'unité dans la diversité", s'articule autour d'une série de soirées musicales, de conférences et une exposition en relation avec cet art, ainsi qu'un hommage rendu au poète de l'art d'Ajmak, Ahmed Rih.

Après le spectacle d'ouverture à la salle Brahim Radi, une conférence sera animée par le chercheur Ahmed Assid sur les arts d'Ahwach entre hier et aujourd'hui.

Aux rythmes des sonorités amazighes ponctuées de lectures de poésie, les festivaliers auront l'occasion d'apprécier, trois jours durant, les prestations d'une variété de troupes d'Ahwach représentant Aït Rkha, Massa, Tafraout, Imintanoute, Aoulouz outre la symphonie des Rwaiss conduite par Haj Idder.

Selon l’Sssociation Ijarifen des arts populaires, organisatrice de l’évènement, cette manifestation artistique a pour objectif de contribuer à la préservation du patrimoine immatériel populaire, en assurant à la fois son renouvellement, son authenticité et la diversité de ses styles d'expression.