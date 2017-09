Les arrivées et nuitées touristiques en hausse à Agadir

L’année 2017 s’inscrit sous de bons auspices pour la station touristique d’Agadir. Les arrivées et les nuitées sont en hausse à deux chiffres jusqu’à fin juillet dernier grâce notamment à la bonne performance du tourisme national et de plusieurs marchés européens traditionnels.

Selon une note de conjoncture du Conseil régional du tourisme (CRT), l’analyse du cumul des arrivées et des nuitées enregistrées dans les hôtels classés d’Agadir durant les sept premiers mois de l’année fait ressortir une augmentation de 13,49% en termes d’arrivées, soit 536.875 contre 473.043 en 2016, et de +15,03% pour les nuitées qui sont passées de 2.193.893 à 2.523.556 en 2017, rapporte la MAP.

Le marché national se place en première position avec 188.549 visiteurs et un taux d’accroissement de +8,24%.

Le marché français continue sa progression et se positionne en seconde place avec +18,44% et un volume de 81.290 touristes, suivi du marché allemand avec une augmentation de +56,41% en arrivées et +64,0% en nuitées et un volume global de 72.875 clients.

D’après le CRT, cette lancée haussière est le fruit des efforts conjugués de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), du CRT d’Agadir Souss-Massa, des professionnels du tourisme et des autorités de la capitale du Souss.

Pour le mois de juillet, les hôtels classés de la ville ont enregistré une augmentation au niveau des arrivées de +1,64% et de +5,24% au niveau des nuitées en comparaison avec le même mois de l'année 2016.

Cette hausse s’explique par les augmentations enregistrées au niveau de certains marchés émetteurs avec en tête le marché français qui confirme sa reprise avec une augmentation de l’ordre de +3,31%, suivi par le marché allemand avec +40,69% et le marché anglais avec +32,32%.