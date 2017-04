Les analystes anticipent une évolution mitigée de la BVC au 2ème trimestre

Sur le deuxième trimestre de l’année, la Bourse de Casablanca devrait s’inscrire dans une phase mitigée caractérisée, notamment, par l’amélioration attendue de la croissance économique en 2017 et les mesures politiques du nouveau gouvernement allant dans le sens de la reprise des investissements mobilisateurs du marché financier, selon les pronostics des analystes de Crédit du Maroc Capital (CDMC).

Après un exercice 2016 exceptionnel, où le marché action marocain signe sa meilleure croissance depuis 9 ans, la Place boursière casablancaise ne parvient, manifestement, pas à maintenir le cap et termine le premier trimestre 2017 en net repli, et ce malgré la lueur d’espoir affichée en début d’année, relève la société de bourse dans son "Bilan trimestriel marché Actions T1 2017". Dans ces conditions, rapporte la MAP, les indices phares de la cote bouclent les trois premiers mois de l’année sur une baisse de 2,27% à 11.379,71 points pour le Masi, et de 2,96% à 9.264,29 points pour le Madex, ont-ils fait remarquer.

Cette situation coïncide avec la conjonction de plusieurs événements, notamment le retard dans la formation du gouvernement. Une situation ayant entraîné, selon CDMC, l’ajournement du lancement des nouvelles commandes publiques ainsi que le manque de visibilité au niveau de l’investissement privé. La publication évoque aussi la déception des investisseurs en bourse quant au niveau des dividendes distribués par les sociétés cotées en 2016, notant que ces dernières ont vu leur masse bénéficiaire augmenter de près de 14% à plus de 28 milliards de dirhams (MMDH), au titre de l’exercice écoulé. Parmi les faits marquants, les analystes du CDMC soulignent également le maintien du taux directeur inchangé à 2,25% par le Conseil de Bank Al-Maghrib, qui juge que le niveau du taux actuel continue d’assurer des conditions monétaires appropriées et l’octroi de la Banque centrale de huit avis positifs pour le lancement des banques participatives au Maroc.

Autres éléments saillants du trimestre, le maintien par l’Agence de notation Moody’s d’une perspective stable pour la solvabilité souveraine de la Tunisie ainsi que pour d’autres pays tels que l’Egypte, le Maroc, la Jordanie et le Liban. Cette perspective est expliquée, selon l’agence, par deux éléments principaux, à savoir la baisse des prix de l’énergie et l’élan des réformes dans l’ensemble de la région. Dans son rapport trimestriel, dont copie est parvenue à la MAP, la société de bourse CDMC relève, en outre, que la contraction de la cote casablancaise durant les trois premiers mois de l’année en cours, émane, principalement, des contre-performances d’un grand nombre de Blue-chips. Elle a cité, dans ce sens, LafargeHolcim Maroc (-11,84%), BMCE Bank (-10,31%), BCP (-7,60%), Itissalat Al-Maghrib (-3,31%) et Attijariwafabank (-3,15%), notant que ces cinq valeurs ont contribué, à hauteur de -3,96%, dans la régression du Masi au titre du premier trimestre. Pour sa part, la capitalisation globale du marché s’établit à 574,53 MMDH à fin mars 2017, en dépréciation de 8,85 MMDH, par rapport à fin 2016, soit un retrait de 1,52%.

Drainé à hauteur de 94% sur le marché officiel, le flux transactionnel trimestriel transigé sur le marché Actions se situe, quant à lui, à 13,38 MMDH, en très fort enrichissement de +7,84 MMDH en comparaison avec le volume négocié durant la même période de l’exercice précédent (5,53 MMDH).