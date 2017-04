Les alliés d'Assad se disent déterminés à lutter contre le "terrorisme" en Syrie

Les chefs des armées russe et iranienne ont affirmé samedi leur détermination à poursuivre leur lutte contre les "terroristes" en Syrie, la "première des priorités" également pour les Etats-Unis selon le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson.

Lors de leur entretien téléphonique, le général Valery Gerasimov et le général Mohammad Bagheri ont exprimé leur volonté de poursuivre leur coopération militaire en soutien au président Bachar al-Assad, "jusqu'à la défaite totale des terroristes et de ceux qui les soutiennent".

L'Iran et la Russie sont les plus proches alliés du régime de Damas et qualifient tous ses opposants de "terroristes".

Au lendemain de la frappe punitive américaine contre une base aérienne de l'armée syrienne, en réaction à une attaque chimique présumée imputée au régime syrien qui a fait 87 morts mardi dans la localité rebelle de Khan Cheikhoun, les deux généraux russe et iranien ont également "condamné l'opération américaine", la qualifiant d'"agression contre un pays indépendant", selon l'agence officielle iranienne Irna.

Les frappes américaines, les premières contre le régime Assad depuis le début de la guerre civile en Syrie en mars 2011, "visent à ralentir les victoires de l'armée syrienne et de ses alliés, et à renforcer les groupes terroristes", ont-ils accusé dans un communiqué.

Les Etats-Unis ont tiré tôt vendredi 59 missiles de croisière Tomahawk vers la base d'Al-Chaayrate, depuis deux navires américains en Méditerranée.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a réaffirmé la position de la diplomatie russe, qui estime que les accusations selon lesquelles le régime syrien a mené une attaque chimique sur la localité de Khan Cheikhoun "ne sont pas conformes à la réalité".

Lavrov, lors de sa première conversation avec Tillerson depuis cette attaque, a aussi affirmé que cette frappe contre le régime syrien "fait le jeu du terrorisme".

Le Secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson, dans un entretien avec la chaîne de télévision CBS diffusé dimanche, a assuré que "la première des priorités (pour les Etats-Unis en Syrie) est la défaite du groupe Etat islamique".

Dans cet extrait diffusé samedi, M. Tillerson estime que battre l'EI et éradiquer son auto-proclamé +califat+ éliminerait une menace non seulement pour les Etats-Unis mais "pour la stabilité de l'ensemble de la région".

"Une fois que la menace de l'EI aura été réduite voire éliminée, je pense que nous pourrons alors tourner notre attention directement vers la stabilisation de la situation en Syrie", a-t-il développé, en se déclarant "confiant de pouvoir prévenir une continuation de la guerre civile (à travers le pays) et amener les différentes parties à la table (des négociations) pour entamer le processus de discussions politiques".

A ce sujet, le patron de la diplomatie américaine a souligné que de telles discussions nécessiteront la participation du président syrien Bachar al-Assad et de ses alliés.

Le président iranien Hassan Rohani a pour sa part accusé son homologue américain Donald Trump d'aider les groupes "terroristes". "Ce Monsieur qui a pris le pouvoir aux Etats-Unis prétendait vouloir combattre le terrorisme, mais aujourd'hui, tous les groupes terroristes en Syrie ont fait la fête après l'attaque américaine", a-t-il dit lors d'un discours télévisé.

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson est attendu à Moscou les 11 et 12 avril pour une visite prévue de longue date et la Syrie doit figurer haut dans les discussions.

Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a lui annoncé qu'il annulait sa visite en Russie prévue lundi, en raison "des développements en Syrie qui ont changé fondamentalement la situation".

"Nous déplorons la défense continue par la Russie du régime d'Assad, même après l'attaque aux armes chimiques contre des civils innocents", a indiqué le ministre. Londres a annoncé vendredi "soutenir pleinement l'action des Etats-Unis" en Syrie.

Sur le plan militaire, les bombardements continuent en Syrie et un nouveau raid aérien sur Khan Cheikhoun a tué samedi une femme, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui n'a pu préciser s'il avait été mené par l'aviation syrienne ou russe.

L'Observatoire a également fait état d'un raid sur Urum al-Joz, une autre localité de la province d'Idleb, ayant tué samedi 18 civils dont cinq enfants. Ce raid a été vraisemblablement mené par l'aviation russe selon l'OSDH.

Par ailleurs, au moins 15 civils dont quatre enfants ont péri samedi dans un raid vraisemblablement de la coalition internationale près de Raqa, principal bastion en Syrie du groupe terroriste Etat islamique (EI), a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Dix-sept autres personnes ont été blessées dans cette frappe sur Heneyda, une localité aux mains de l'EI, et le bilan risque de s'alourdir car certaines se trouvent dans un état critique, selon l'OSDH.

Le raid pourrait être l'œuvre de la coalition antijihadistes conduite par les Etats-Unis en Syrie et en Irak, a ajouté l'Observatoire qui essaie de déterminer les auteurs de frappes aériennes en fonction du type d'appareil, de la technique de vol et des munitions utilisées.

Heneyda est située à 25 km à l'ouest de Raqa dont souhaitent s'emparer les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance kurdo-arabe soutenue par la coalition.

L'OSDH a par ailleurs publié samedi un nouveau bilan de l'attaque chimique présumée de mardi à Khan Cheikhoun, faisant état de la mort de 87 personnes, dont 31 enfants.

Toujours selon cette dernière source, des dizaines de rebelles ont quitté samedi avec leurs familles le dernier quartier contrôlé par les insurgés à Homs, d'après l'agence officielle Sana. Au moins 242 rebelles ont déjà quitté le quartier de Waer ainsi que leurs familles conformément à un accord conclu entre le régime et la rébellion sous la supervision de la Russie, principale alliée de Damas, a relevé la même source.