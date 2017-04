Les Verts retrouvent leur verve le DHJ droit dans ses bottes

Le DHJ et le RCA n’ont pas failli à leur rôle dans leur poursuite effrénée de l’insolent leader, le WAC, en s’imposant respectivement vendredi et samedi, à labeur (2-1) face aux Militaires de l’ASFAR à El Jadida au terrain El Abdi et en étrillant le MAT (4-0) dans un Complexe Mohammed V étonnement vide pour la circonstance, les fans des Verts étant en grève semble-t-il, ce qui au change aura plutôt souri au Raja puisqu’en plus de gagner large, aucun incident genre hooligan déchaîné n’a été enregistré. Le leader lui, les crampons tranquilles de son avance confortable, jouait hier un IRT en perdition à Tanger avec un ferme espoir à déjouer ses poursuivants.

Ceci étant, les victoires doukkalie et rajaouie ont été acquises grâce à des doublés. Walid Azarou pour le DHJ en trois minutes, passé le quart d’heure de jeu, mettait Abderrahim Taleb et consorts, tôt sur orbitre, laissant à Abderrahim Achchakir à l’heure ronde un infime espoir de remontada jamais réalisée. Quant aux Verts, l’affaire fut conclue de connivence entre un vieux de la vieille, Issam Erraki sur un penalty à la demi-heure et un tir tendu en seconde mi-temps et le prodige de la troupe à Fakhir, le jeune Mahmoud Benhalib, en fin de temps intermédiaire et de partie, se permettait le premier doublé de sa carrière dont un joli lob.

Chez les mal barrés, le KACM l’est devenu encore plus en se faisant battre à Safi par l’Olympique local (2-1). Les Marrakchis en ont débarqué chemin faisant El Bahja. Pourtant au regard de la prestation de vendredi, ils ne méritaient pas de perdre. Les Safiots se sont imposés sur des buts d’Imad Rakioui et d‘Ibrahim El Bahraoui contre un penalty de Mohamed El Fkih dans le temps mort de la partie.

Cette défaite fait le bonheur de la JSKT qui en a profité le lendemain pour s’imposer (2-0) face à un client qui, généralement, ne s’en laisse pas conter, les ‘’Calamentis’’ de la RSB. Mais le succès des hommes d’Abderrazk Khaïri fut long à se dessiner puisqu’acquis aux ultimes moments de la rencontre par Mehdi Dghoughi et Saad Gharbaoui. Trois points qui vont faire énormément de bien aux Tadlaouis qui se dépêtrent de leurs 24 points de la zone rouge en attendant des jours meilleurs. Des jours meilleurs en guise de barre fatidique des 33 points que le HUSA et l’OCK ont essayé d’approcher en soirée samedi à Agadir au Grand Stade. La confrontation, peu emballante au regard de la pression, est, in fine, revenue aux Soussis sur l’unique réalisation de Faouzi Abdelghani. Du coup, les Gadiris suppléent leur victime du jour à une longueur en onzième position et ne sont plus qu’à quatre points de la délivrance. Treize buts pour cinq victoires en cinq rencontres, décidément, les points auront valu de l’or en cette entame de la vingt-sixième journée de ce bon vieux championnat.



Résultats

Vendredi

DHJ-ASFAR 2-1

OCS-KACM 2-1

Samedi

JSKT-RSB 2-0

RCA-MAT 4-0

HUSA-OCK 1-0