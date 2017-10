Les Tropiques émettent plus de CO2 qu'ils n'en capturent

La vaste déforestation des régions tropicales a pour conséquence qu'elles émettent davantage de dioxyde de carbone qu'elles n'en capturent, perdant ainsi leur rôle historique de protection naturelle contre le changement climatique, selon une étude publiée jeudi.

Cette analyse, décrite dans la revue américaine Science, s'appuie sur des images satellites, des technologies laser et des relevés sur le terrain récoltés entre 2003 et 2014.

Les scientifiques ont ainsi pu se concentrer sur des aspects de la déforestation jusqu'alors difficiles à mesurer, comme la dégradation forestière, à savoir la disparition et la mortalité des arbres à petite échelle.

La majorité (près de 70%) des émissions de CO2 --gaz à effet de serre considéré comme le principal responsable du réchauffement de la Terre-- des forêts tropicales du continent américain, de l'Asie et de l'Afrique est liée à leur dégradation, a souligné l'étude.

"La déforestation, la dégradation et les troubles ont pour conséquence que les forêts tropicales émettent désormais davantage de dioxyde de carbone qu'elles n'en capturent, perdant leur fonction de "puits" de carbone", a-t-elle relevé.

"Ces découvertes constituent un signal d'alarme pour le monde entier concernant les forêts", a commenté Alessandro Baccini, chercheur au Woods Hole Research Center. "Si nous voulons empêcher la température planétaire d'atteindre des niveaux dangereux, nous devons réduire drastiquement les émissions et augmenter la capacité des forêts à absorber et à emmagasiner le dioxyde de carbone".

De précédentes études s'étaient plutôt focalisées sur la baisse du CO2 liée à la déforestation.

L'étude publiée récemment a établi que les régions tropicales dégageaient désormais environ 425 téragrammes --un téragramme représente un million de tonnes-- nets par an dans l'atmosphère, soit davantage que les émissions de tous les camions et voitures aux Etats-Unis.

La majorité de la disparition forestière tropicale --environ 60%-- est survenue en Amérique latine, où se trouve la forêt amazonienne. Et environ 24% en Afrique et 16% en Asie.