Les Safiots acculent les Khouribguis au nul

Pour le compte de la cinquième journée du Botola Pro Maroc Telecom D1, l’Olympique Club de Khouribga a accueilli, au Complexe OCP, l’Olympique de Safi dans un derby phosphatier qui a tenu toutes ses promesses et s’est soldé par un match nul.

La première période débute par une occasion de l’Olympique après une frappe d’Ait Bihi parée par le gardien Majid (5’). Les Safiots attaquent sur tous les flancs en créant de nombreuses opportunités. Par contre, les Phosphatiers se contentent de défendre, tout en procédant à des contre-attaques sans danger. A la 12’, Mansouri, véritable poison pour la défense khouribguie, s’infiltre dans la surface de réparation et tire, mais sa balle passe légèrement au-dessus. Ensuite, et consécutif à une grave bévue du gardien Fakhr, l’attaquant Mansouri capte une balle et la loge au fond des filets vides (23’). Ce but chamboule les cartes du coach français, Simondi qui fait sa première apparition avec le Onze khouribgui. Les visiteurs essayent de doubler la mise par des balles rapides et des passes en diagonal qui obligent la défense khouribguie à intervenir rapidement pour écarter le danger.

Mansouri rate ainsi deux opportunités nettes (25’ et 26’). En revanche, Haddadi, d’une frappe bien appuyée, surprend le portier Majid et égalise pour les siens (31’). L’égalisation libère les Khouribguis qui se portent à l’attaque mais ratent une série d’occasions faute de concentration ; notamment par Nafati (53’) et Oggadi (58’). L’OCK bénéficie d’un penalty accordé par l’arbitre Bellout après une faute commise par le gardien Majid en pleine surface de réparation sur Moutaraji.

A la transformation le capitaine Oggadi qui double la mise pour les Phosphatiers et inscrit son troisième but de la saison.

En réaction, les hommes de Benhachem essayent d’égaliser en multipliant les attaques. Ils ont réussi à atteindre leur objectif sur une balle arrêtée exécutée par Atiatallah.

L’équipe safiote continue de dominer le match et ses assauts successifs et dangereux acculent le portier Fakhr et la défense locale à sortir le grand jeu.

Sentant le danger, le coach Simondi procède à des changements qui n’apportent pas le résultat escompté.

L’OCK est encore à la recherche d’une première victoire après trois matchs nuls lors des cinq premières journées du championnat.