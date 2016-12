Les Panama papers font le buzz

Une fuite de 11,5 millions de documents révèle l'utilisation de paradis fiscaux par des chefs d'Etat, des athlètes professionnels, des milliardaires et des narcotrafiquants. L’information, publiée par le Consortium international des journalistes d'enquête (ICIJ), étale au grand jour les structures extraterritoriales confidentielles dont bénéficient plus de 200.000 clients d'un des plus importants fournisseurs de sociétés écrans au monde, le cabinet panaméen Mossack Fonseca. Le premier ministre de l'Islande, Sigmundur David Gunnlaugsson, qui fait partie des 128 politiciens dont les noms ont été cités, démissionne deux jours après les révélations.