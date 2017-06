Les Mosquées se mobilisent pour le don du sang

A l’occasion du mois sacré du Ramadan, plusieurs campagnes de don du sang ont été organisées au niveau des mosquées du Royaume dans l’objectif d’atteindre l’autosuffisance en produits sanguins et de consacrer la culture du don du sang. Cette campagne, organisée par le Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie (CNTSH) en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la Promotion des œuvres sociales des préposés religieux, s’assigne pour objectifs d’atteindre 100% de dons volontaires en collectant 25.000 poches de sang, dont 13.000 dans les mosquées.

Selon la responsable de communication et des campagnes de don du sang au CNTSH, Najia Amraoui, le nombre de donneurs de sang a atteint 6357 jusqu’au 4 juin, notant que la réussite de cette campagne a été possible grâce aux efforts déployés par les unités mobiles qui se déplacent aux mosquées après la rupture du jeûne pour sensibiliser à l’importance du don du sang et inciter les citoyens à cette pratique.

Cette période a connu un nombre important de donneurs, s’est-elle réjouie, ajoutant que les grèves ayant marqué le secteur de la santé n’ont pas affecté la campagne grâce à la mobilisation du staff médical. Outre les campagnes de don du sang, le CNTSH a organisé plusieurs activités dans différentes régions du Royaume, notamment des prêches sensibilisant aux bienfaits du don du sang et des conférences animées par des médecins spécialistes dans le domaine.

