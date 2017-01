Les Marocains en liesse

Des scènes de liesse et de joie ont animé les rues de Rabat et les autres villes du Royaume, suite à la qualification de l’équipe nationale marocaine de football aux quarts de finale de la CAN 2017, aux dépens de la Côte d'Ivoire.

Aussitôt le coup de sifflet final de cette rencontre décisive donné, une foule de supporters marocains, assoiffés de victoire, tous âges et sexes confondus, a déferlé dans les rues de la capitale du Royaume pour savourer et célébrer une qualification, tant attendue, et faire montre de patriotisme, d’esprit d’amour et de solidarité qui animent un public épris de football.

Hymne national, supporters euphoriques, drapeaux marocains, klaxons et youyous, telles étaient les formes d'expression, qui ont rythmé cette nuit de victoire. Une démonstration de fierté nationale et de bonheur retrouvé, suite à une qualification heureuse que les Marocains attendent, ça fait un bail (13 ans).

Après maintes déceptions, lors des éditions précédentes, les marques de joie étaient, cette fois-ci, lisibles sur les visages des fans marocains du ballon rond qui voulaient fêter cette qualification et montrer qu’ils sont avec leur équipe cœur et âme, pour le meilleur et pour le pire, et par la même occasion, inciter en filigrane les joueurs et le staff nationaux à poursuivre leur quête d’un deuxième sacre africain, qui continue à leur échapper.

Approchés par la MAP suite à cette qualification, des supporters, qui ont salué ce résultat, ont tenu à exprimer leur souhait de voir les Lions de l'Atlas continuer leur parcours jusqu’en finale et pourquoi pas décrocher un deuxième sacre africain.