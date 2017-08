Les Marocains de Scandinavie condamnent les attentats d’Espagne et de Finlande

Des associations de Marocains établis en Scandinavie ont condamné dans les termes les plus forts les attentats terroristes ayant secoué, jeudi et vendredi derniers, la capitale catalane Barcelone et la ville finlandaise de Turku, faisant une quinzaine de morts et plus d'une centaine de blessés.

«Tout Marocain authentique ne peut que condamner avec force et dénoncer avec véhémence les actes terroristes abjects ayant ciblé des gens paisibles et innocents», a souligné dans un communiqué parvenu à la MAP, le président du Conseil consultatif maroco-danois Anouar Touimi.

Réitérant son rejet de toute forme de terrorisme d’où qu’elle émane et quels qu’en soient les motifs et les auteurs, il a indiqué qu’»aucune religion céleste, aucune loi terrestre ne peut cautionner ces actes barbares ayant endeuillé des familles entières», tout en faisant part de ses vives condoléances aux familles des victimes éplorées.

Anoua Touimi, également membre de la Coordination des Marocains de Scandinavie et de l’Europe du Nord, un collectif qui couvre le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande et l’Islande, a relevé que «les Marocains résidant en Scandinavie ne peuvent qu’exprimer haut et fort leur désapprobation totale et leur rejet intégral de ces actes sauvages qui n’ont aucun rapport avec les préceptes de l’islam, religion de paix, de tolérance et du vivre-ensemble».

De son côté, Ahmed Sghir, président du Forum dano-marocain, un collectif qui regroupe 13 associations, a vivement condamné ces «attaques terroristes abjectes qui ont perfidement visé l’Espagne et avec elle le monde entier».

«En présentant nos condoléances au peuple espagnol ami et aux familles des victimes suite à ces incidents douloureux, nous ne pouvons que réitérer notre condamnation de l’extrémisme sous toutes ses formes et notre rejet du fanatisme qui vise la coexistence entre les humains», a-t-il affirmé.

Même son de cloche du côté du président du Forum marocain en Finlande, Younès Ijri qui, en rapport avec l’attaque au couteau vendredi dernier à Turku (sud-ouest), a dénoncé un acte «barbare» qui vise à porter atteinte «à la paix, à la sécurité et au vivre-ensemble» ayant toujours caractérisé la société finlandaise.

«Les crimes violents visent à exacerber la panique et l'insécurité. Nous ne devons pas céder à la peur», a insisté l’ONG, faisant part de ses «plus profondes condoléances» aux victimes et à leurs familles.

Idem pour la Coordination maroco-finlandaise d’amitié et de coopération pour qui l’attaque criminelle de Turku est «une violation au droit à la vie, à la sécurité et aux valeurs de la coexistence».

La communauté marocaine rejette catégoriquement tout acte de violence contre l’humanité, a relevé le président de la Coordination, Khalid Bentlib, tout en insistant que «ce genre de crime cruel est prohibé par toutes les religions».

Dans un communiqué publié sur son site électronique, le Conseil islamique de Finlande a, de son côté, exprimé sa «ferme condamnation» de l'idéologie violente.

«La violence contre des civils innocents, à l’instar de ce qui s’est passé à Turku, Barcelone ou Charlottesville, est contraire aux principes fondamentaux de l'islam comme dans toutes les autres religions et les valeurs humaines communes», a noté le Conseil.