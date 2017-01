Les Marocains Yassine Adnane et Abdelkrim Jouiti en lice pour le Prix international du roman arabe 2017

Deux écrivains marocains font partie des 16 candidats retenus dans le cadre de la longue liste du Prix international du roman arabe 2017, dévoilée lundi. Cette liste restreinte, qui comprend des romans publiés lors des 12 derniers mois, a été choisie sur un total de 186 romans représentant 19 pays arabes, selon les organisateurs. La longue liste de ce 10ème prix comprend notamment les Marocains Yassine Adnane pour son roman "Hot Maroc", paru à la maison d'édition "Dar Al Ain" et Abdelkrim Jouiti, pour son oeuvre "Les Marocains", éditée par "le Centre culturel arabe". Elle comprend des écrivains venus d'Irak, du Koweït, de la Libye, du Liban, de la Syrie, de l'Egypte, du Soudan, de l'Arabie Saoudite et des Emirats arabes unis. La liste courte sera dévoilée le 16 février prochain à Alger, alors que le lauréat du prix international du roman arabe 2017 sera connu le 27 avril lors d'une cérémonie qui aura lieu à Abou Dhabi, à la veille de l'ouverture du Salon international du livre d'Abou Dhabi. Les six nominés à la liste courte décrocheront 10.000 dollars, tandis que le vainqueur du prix empochera 50.000 dollars de plus. L'édition 2016 de ce prix a été remportée par l'écrivain palestinien Rabai al-Madhoun pour son roman "Destinies: Concerto of the Holocaust and the Nakba".

Le jury de la 10ème édition de ce prix se compose de la romancière palestinienne Sahar Khalifa (présidente), de l'académicienne et romancière libyenne Fatima El Haji, du traducteur palestinien Saleh Almani, de l'académicienne et traductrice grecque Sofia Fasalo et de l'académicienne égyptienne Sahar El Mouji. Créé à Abu Dhabi en 2007, le prix est soutenu par la Fondation du Booker Prize à Londres et financé par la Tourism and Culture Authority d’Abu Dhabi. Il vise la consécration de la présence des romans arabes distingués sur le plan international, à travers la traduction des œuvres lauréates dans des langues étrangères.