Les “Gardiens de la Galaxie 2” en tête du box-office

Plus de 145 millions de dollars pour leur premier week-end: c'est un retour en forme de big bang pour les "Gardiens de la Galaxie" et de quoi énerver Vin Diesel et l'équipe de "Fate of the furious" relégués à la deuxième place. Baptisé tout simplement "Les Gardiens de la Galaxie 2", ce film est promis à un bel avenir même si la critique le juge parfois moins drôle que le premier volet sorti à l'été 2014. Il a engrangé 238 millions dans le monde. Le premier opus avait encaissé 94 millions le premier week-end aux Etats-Unis et au Canada et rapporté 770 millions au total dans le monde.

Le réalisateur James Gunn a repris sa place derrière les caméras pour ces nouvelles péripéties du groupe d'aventuriers spatiaux. Les Gardiens tentent cette fois de maintenir la cohésion de leur famille de substitution à un moment où le chef de la bande, incarné par Chris Pratt, est confronté à des problèmes familiaux après sa rencontre avec son père (Kurt Russell), mi-dieu mi-planète vivante. Le huitième volet de la saga "Fast & Furious" arrive juste derrière avec 8,53 millions de dollars en 4ème semaine (207,14 millions depuis la sortie) et a dépassé le seuil du milliard de dollars de recettes mondiales.

Cette superproduction au budget estimé à 250 millions de dollars rentre donc largement dans ses frais. "Baby Boss" remonte d'un cran en sixième semaine profitant peut-être d'un week-end pluvieux dans une partie des Etats-Unis. Le film d'animation du studio Dreamworks prend 6,2 millions (156,7 millions au total). "How to be a latin lover", comédie réalisée par Ken Marino avec notamment Eugenio Derbez et Kristen Bell, perd deux places par rapport à la belle performance réalisée la semaine dernière (5,2 millions de dollars ce week-end et 20,6 au total). "La Belle et la Bête" remonte d'un cran avec 4,9 millions de recettes (487,6 millions en 8 semaines).